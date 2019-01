Fotos Grelak afirmó que "se consolidó la idea de juego"

Mitre cerró los trabajos de pretemporada, aunque continúa trabajando a la espera del compromiso que sostendrá ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, el domingo 3 de febrero desde las 19.30, en lo que será la reanudación del Torneo Nacional B. Aguardando ese encuentro, el "Aurinegro" logró sumar varios minutos de juego en partidos amistosos. Luego de analizar lo exhibido en los mismos, el entrenador Alfredo Grelak afirmó que se logró consolidar el funcionamiento y la idea de juego que el cuerpo técnico pretende. "Hemos hecho una buena pretemporada; terminamos la semana pasada con un partido amistosos ante Unión Santiago que nos dejó satisfechos y logramos lo que fuimos a buscar en Jujuy, que es la consolidación del grupo, del sistema y la idea", reveló el entrenador de Mitre a Canal 7, tras el juego que protagonizó ante el "Tricolor". Luego, el DT aseguró que tanto para Mitre como para el resto de los equipos, serán claves los primeros partidos del campeonato. "Los tres primeros partidos van a condicionar el 70% de lo que resta del torneo. Son importantísimos; estamos concientizados de que debemos sacar buenos resultados y a partir de ahí veremos para qué estamos", adelantó Grelak. "Nos preparamos para ser competitivos, para tener una idea clara de juego y ojalá tengamos la suerte que necesitamos en el torneo, ya que no hemos tenido muchos lesionados y expulsados. Somos un equipo corto; hay 21 jugadores que tienen que estar listos en todo momento", continuó el entrenador aurinegro al momento de anticipar lo que desea en la reanudación del campeonato. Por último, explicó por qué se inclinó por incorporar a Nicolás Czornomaz para la segunda mitad del Nacional B. "Lo tuve en Quilmes y ante la posibilidad de incorporarlo no dudé. Puede aportar algo importante desde su calidad de juego en cualquier puesto de la mitad de la cancha. Es un jugador muy inteligente y es lo que estábamos necesitando ahí", cerró. En cuanto a lo deportivo, el plantel cumplirá hoy por la mañana con un nuevo de día de entrenamiento y la buena noticia para el cuerpo técnico es que no se registran lesionados ni tampoco tiene jugadores suspendidos, por lo que tendrá muchas opciones para armar el once inicial. En materia de refuerzos, no hay muchas novedades por el hermetismo con el que se maneja la comisión directiva, aunque se supo que están en la búsqueda de un mediocampista y que en lo próximos días habría mayores novedades.