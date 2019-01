"Por favor, no dejen de buscar a mi hijo"

25/01/2019 -

El padre de Emiliano Sala, Horacio, pidió que por favor "sigan buscando" en la zona del Canal de la Mancha, donde desapareció el avión en el que viajaba su hijo junto al piloto, tras el aviso de la Policía de Guernley de la suspensión definitiva.

"No se ha comunicado nadie conmigo, ni con nuestra familia. Por favor no lo dejen de buscar", expresó el padre de Sala en una nota con TyC Sports.

La solicitud del familiar se dio en el contexto de la suspensión definitiva de la búsqueda en las primeras horas del mediodía de este jueves.

"No puede ser que no haya rastro de nada, que un avión desaparezca así como así. Es un ser humano, cómo no van a seguir buscando", señaló al borde del llanto.

Finalmente, Horacio Sala admitió que hay que "seguir adelante" y reiteró que "no" se pueden dejar las "cosas así".

El paradero de la avioneta, una Piper PA-46 Malibu, se desconoce desde la noche del lunes pasado, cuando se registró el último contacto cerca del faro de Casquets, a unos 12 kilómetros de Alderney, una de las islas del Canal de la Mancha, en el viaje previsto entre la francesa de Nantes y la galesa de Cardiff.

Sala nació en Cululú (Santa Fe) y no jugó en Argentina. Desarrolló toda su carrera en el fútbol francés donde pasó por Orleans (tercera división), Niort (segunda), Burdeos, Caen y Nantes, que lo transfirió al Cardiff con un contrato hasta el 2022.