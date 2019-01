Taxista asaltado: "Me puso el arma en la espalda y tuve miedo"

Fotos RECORRIDO. La policía realizó averiguaciones por la zona para dar con los maleantes, pero los resultados fueron negativos.

25/01/2019 -

Una vez más un remisero fue víctima de falsos pasajeros que le robaron todas sus pertenencias. Esta vez el atraco se registró en inmediaciones del Bº Paraíso de la ciudad de La Banda, cuando Carlos -pidió evitar su identidad completa por razones de seguridad-, se desplazaba por la Ruta 1.

El remisero de 39 años, que trabaja hace más de 8 años con su automóvil, expresó: "Fue a las seis de la tarde, a plena luz del día, jamás imaginé que me podían asaltar. No pude seguir trabajando. Nosotros estamos siempre expuestos a este tipo de hechos. Es la primera vez que me pasa a mí. Tuve mucho miedo", fueron las primeras palabras de Carlos, un vecino del Bº Mosconi, al hablar con EL LIBERAL.

Consternado por la situación que vivió, la víctima contó que "regresaba de hacer un viaje en el barrio Paraíso y ahí me hizo señas. No vi nada extraño, por eso me detuve. Cuando estábamos sobre la Ruta 1, él (por el ladrón) me dice que doble a la izquierda", sostuvo.

Carlos le respondió que él venía "a Santiago (ciudad capital), y ahí me apunta con un arma y me dice ‘vos doblá’ y me apoya el arma en la espalda".

Temiendo por su vida, el joven trabajador del volante cumplió la orden. "Gritaba y me decía ‘vamos a hacer todo rápido y no te va a pasar nada’. No parecía drogado ni ebrio. Me pidió la billetera. El de atrás estaba mirando todo. Le entregué mi recaudación y antes de que se bajó me sacó la radio de comunicación", explicó.

Una vez que el ladrón huyó, la víctima se dirigió a la Comisaría. "Le avisé a los policías y ellos hicieron recorridos. Pero no lo atraparon. Tuve miedo, porque uno no sabe cómo pueden reaccionar estas personas", reveló.

Carlos sostuvo que lamentablemente "todos los días asaltan a un remisero. Ya se ha vuelto algo común para desgracia nuestra. Tenemos un grupo donde solemos avisar cuando estamos en peligro, pero hace mucho que ya ni siquiera nos saludamos".

"Yo siempre me fijo en las personas que levanto. Siempre imaginé cómo iba a reaccionar en una situación así, pero no pude hacer nada. Tuve miedo porque no sabía con lo que me apuntaba. Volví a mi casa porque no pude seguir trabajando. Quería estar tranquilo", manifestó.

"Gracias a Dios fue un susto. Estamos todos los días en riesgo", sentenció. Al ser consultado de si tiene algún elemento para defenderse, manifestó: "Antes tenía un arma, pero nunca la usé. Ya no la cargo, porque si les hacemos algo vamos presos nosotros y no ellos", finalizó.

Tras la denuncia de Carlos, la fiscal de turno Dra. Flavia Torres ordenó que se dé intervención a la División Delitos Comunes para encontrar al maleante.