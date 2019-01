"Los salarios perdieron en 2018 un 15% y en este año se van a recuperar entre 6 ó 7%"

25/01/2019 -

El analista económico y político, Osvaldo Granados, columnista de radio Panorama habló con EL LIBERAL en una entrevista en la que se refirió a la situación de la economía, a lo que pasará con los salarios, la suba de precios, el consumo y el empleo.





Los últimos datos indican una caída fuerte de la actividad en 2018. ¿Qué pasará este año?

Va a haber un muy leve rebote y por sectores. Aquellos donde va a traccionar un poco el dinero va a ser el campo, Vaca Muerta y algunas economías regionales, algún atisbo de la construcción. Va a ser así porque la tasa de interés aún cuando está bajando, -estuvo antes en el 72%-, eso frenó la economía de golpe y hoy está en el 54%. Pero, la inflación prevista para este año para los optimistas es el 21% y para los pesimistas es el 29%. Siendo equidistantes y si se ubica en 25% y la tasa está en el 50% ¿quien invierte teniendo dinero? Nadie, se va directo a tasa y eso frena más la economía, las ventas, porque ellos -el Gobierno- quieren que la economía crezca por exportaciones e inversiones pero las inversiones no vienen por muchas cosas.

¿Por ejemplo?

No se hicieron las reformas que se tenían que hacer. Se perdieron 3 años la reforma laboral. Se pueden excusar que el peronismo no los iba a dejar, que la CGT va a hacer una huelga, pero alguna vez habrá que hacerla. Después, en lugar de bajar los impuestos los subieron. Vamos al déficit cero, arreglamos con el FMI pero el Estado no hizo el gran ajuste, el que hace el ajuste es el sector privado con más impuestos. Además, tuvieron que poner algo de retenciones para que cierren los números. De alguna u otra manera, ya están calculando que el superávit comercial este año con menos importaciones y más exportaciones va a ser alrededor de U$S 7000 millones. Tenemos déficit cero, pero el consumo interno no va a repuntar y vienen elecciones. El problema mayor es que con esta tasa de interés, con estos impuestos y sin reforma laboral, la gente lo que hace cuando tiene que tomar a alguien en Buenos Aires, toma venezolanos.





¿Por qué ellos encuentran empleo?

Hay 150 mil venezolanos que consiguieron empleo en muy poco tiempo, entonces, hay trabajo. Pero las pymes, los que los toman no quieren problemas. Esto lo dijo el ‘Chino’ Navarro, jefe del movimiento Evita:" van a seguir tomando venezolanos porque están más educados, hablan bien, tienen buena presencia y no tienen conflictos laborales, trabajan lo que hay que trabajar". Más claro que esto, imposible , porque lo dice el ‘Chino’ Navarro.





¿Opera ahí una reforma laboral de hecho?

No. La reforma laboral se hizo en serio en Vaca Muerta, ahí ganan $100 mil o más, mientras el sueldo de los empleados públicos es de $40 mil. Pero acordaron nada de conflictos. Si hay conflictos hay que hacer algo para que no haya huelgas, hay un plus por presentismo.

Donde hay plata hubo una reforma laboral de hecho, un poco la hicieron en la construcción pero poco, todo lo demás van a poner palos en la rueda. Hace poco escribí un artículo titulado ‘Urna mata helicóptero‘. ¿Porque? Porque hoy no hay tantos pro­blemas en la calle, tendría que haberlos con todo esto que está pasando, pero como el peronismo piensa que puede volver, entonces se olvidaron del helicóptero.





¿Cómo ve la ida de Dujovne al Foro Internacional en Davos?

En realidad está explicando que estamos cumpliendo con el déficit, que estamos haciendo un esfuerzo enorme, que el pueblo argentino está muy sacrificado por esto y que más de esto no se puede hacer, que no pidan otra cosa. Lo que están diciendo es que hicimos los deberes, que no pidan más de nosotros porque más de esto no podemos hacer.

¿Cómo serán las paritarias este año?

Las paritarias este año van a ser entre 25 y 30%, van a estar un poquito por arriba de la inflación, van a recuperar algún punto de lo perdido el año pasado que se perdió 15 y este año se van a recuperar 6 ó 7%, menos peleadas porque además con una economía en recesión, los sindicatos tienen menos poder de fuego.