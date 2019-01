"Soy una actriz que hace de panelista en Incorrectas"

25/01/2019 -

¿Cómo se siente en el rol de panelista en "Incorrectas"?

¿De opinóloga? (risas). Yo soy una actriz que hace de panelista. Trato de opinar con criterio, desde mi posición, a veces distinta a las de las chicas que tienen otra edad (Carolina Papaleo, Julieta Kemble). Tenemos en el programa a Carolina Losada, que es periodista, y yo no me meto con lo que dice, ella cuenta con fundamentos desde su profesión, por ejemplo.

¿Está cómoda?

La paso bien. Es cerca de mi casa, me gusta estar con Moria, la respeto y me respeta. La idea de que esté yo en el programa fue de ella y la gente de América es encantadora.

¿Quisiera tener otros proyectos?

A mí me gustaría hacer una ficción. Hace poco me llamó (Rodolfo) Hoppe padre, con él trabajé mucho, es un gran productor y director e hicimos un piloto sobre mujeres de la historia latinoamericana para una de estas plataformas de streaming, que calculo se empezará a realizar en febrero. Pero si bien me gusta la ficción, tengo en cuenta que por un lado hay pocas cosas para hacer y por otro lado tengo una edad que no es fácil, ya no estoy para ser la heroína. Y la vuelta a esto se puede encontrar cuando hay mucha producción.

¿Cómo ve la televisión en la actualidad?

Más económica. La televisión está pobre, ningún canal invierte. Hacer ficción sale carísimo. Quisiera que hubiera ficción como antes, que todos los días hubiera distintas propuestas para ver. Se extrañan los unitarios. Hay actores maravillosos, autores fantásticos, lo que no hay es plata.

¿El cine es una materia pendiente en su carrera?

Yo nunca le interesé al cine.

¿Siente eso?

¿Y si no por qué nunca me llamaron? O tal vez porque me veían muy ocupada. Siempre estuve haciendo televisión o teatro, pero no lo sé. El día que estoy optimista pienso que es porque estaba ocupada y el día que estoy deprimida pienso que no interesé.