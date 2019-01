Fantastic Negrito visita el país

25/01/2019 -

Fantastic Negrito, la nueva sensación mundial de la música negra, ganador del premio Grammy al mejor disco de blues contemporáneo por su placa debut "The last days of Oakland" (2016), llegará por primera vez a la Argentina para ofrecer un concierto el 21 de marzo en San Telmo, Buenos Aires, y el 23, en Córdoba.

Con una mezlca de sonidos que incluyen funk, pop, el rhythm and blues y rock, el artista nacido en Massachusetts, EE.UU., pero de origen somalí, llamó la atención del mundo de la música con su reaparición en escena en los últimos años, luego de un primer período de su carrera entre 1996 y 2007 caracterizado por los excesos y un accidente que casi le cuesta la vida.