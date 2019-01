U2 tendrá su museo en Dublín

25/01/2019 -

La banda irlandesa U2 tendrá su propio museo en Hanover Quay, conocida como la zona de los muelles, en su ciudad natal de Dublín, luego de que el gobierno municipal aprobara el proyecto.

De acuerdo con un artículo publicado en el diario The Irish Times, el plan incluye no sólo la exposición de memorabilia, sino también la reconstrucción del estudio original del grupo y la cocina del baterista Larry Mullen, en donde se gestó el grupo en 1976. El proyecto estuvo paralizado un tiempo debido a que contemplaba una altura del edificio de 14,4 metros, lo cual no está permitido por los códigos urbanos de la ciudad, por lo que debió reformularse a 12,06 metros.