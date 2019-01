Julio Paz y su aguda mirada sobre la realidad argentina

25/01/2019 -

"Estamos al horno con papas, hermano", fue la frase con la cual Julio Paz, integrante del Dúo Coplanacu, resumió, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL la realidad social, política y económica por la que atraviesa hoy nuestro país. Además, el músico es partidario de que debe surgir un "candidato (a la presidencia de la Nación) que tenga la decisión política de favorecer a la gente".

¿Cuál es la lectura que haces sobre la realidad social, política y económica que se vive actualmente en la Argentina?

Bueno, qué te voy a decir, lo que dice todo el mundo. Estamos al horno con papas, hermano. Pero no es por una subjetividad o por un análisis mío ni porque soy un profundo estudioso de la realidad social, sino porque lo que hoy está pasando es que hay unos cuantos que están bien y, calculo que una gran mayoría, estamos mal. Eso resume un poco. La gente está luchando por vivir con lo diario. Muchos dicen ‘sí, pero la gente viaja’. Algunos viajarán, no viajan todos. Y se nota que hubo mermas en el turismo internacional de más del 40% y que se incrementó un poco el turismo de un fin de semana en la Argentina. La gente ya no viene a quedarse dos meses. Muchas veces se mide de esa forma estúpida. La gente la está peleando para comer. Ese es el tema.

¿Hay un candidato, de los que ya están en carrera hacia la presidencia de la Nación, que pueda interpretar fielmente lo que necesita la gente y actuar en consecuencia?

La Argentina, siendo tan rica como es, si aparece un candidato que tenga la decisión política de favorecer a la gente, el que sea, que aparezca con esa cabeza, a este país lo hace arrancar en muy poquito tiempo. Pero yo no veo quién pueda llegar a ser, no lo veo. Somos un país muy rico, tenemos recursos, agua, tierra, cereales, alimentos, carnes, minerales y recurso humano. Un país con todo, en lo que canta un gallo está otra vez enderezado, pero tiene que existir una decisión política.

¿Esa sería una forma de salir del "horno con papas" o hay otras según el análisis que haces en tu andar diario?

Yo creo que la única forma que hay es con eso, con una decisión política de poner a funcionar el país, pero un país para todos y no para el Fondo Monetario Internacional, no para cinco vagos tomadores de café de Puerto Madero (Buenos Aires).