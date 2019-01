Fotos Jano, el niño que enamora al "Coplanacu" Julio Paz

25/01/2019 -

Julio Paz, a sus 62 años, fue padre de Jano, quien nació el pasado 24 de octubre. El músico ya es padre de Camilo (19) y de Julia (5). "Estoy agradecido a la vida", le dijo, emocionado, a EL LIBERAL.

Por parafrasear unos de los temas del nuevo disco, para Julio Paz, ¿qué sucede "En cada primavera"?

Una maravilla. Primero que todo, por mis 62 años el agradecer a la vida cada primavera. Y en esta primavera yo agradezco que vino un hijo más mío, Jano, que nació el 24 de octubre. Así que, mirá si tengo para agradecer cada primavera. Agradezco el renacer, el florecer de nuevo y el amor. Fundamentalmente, yo soy un tipo agradecido infinitamente a la vida.

¿El nombre Jano obedece a algo en especial?

No, lo pusieron mi mujer y mi hija Julia. Simplemente les gustó el nombre. Seguir floreciendo día a día con las cosas hermosas que me pasan en lo personal y en lo profesional se lo tengo que agradecer a Dios y a la vida. Estoy feliz.

¿Cómo se inscribe, en ese estado de felicidad plena, el cantar, con tu "cumpita" Roberto Cantos la conmovedo ra canción "Piedra"?

Ese es un tema muy profundo de mi "cumpita". La piedra representa muchas cosas. La piedra es la que siempre ha estado, es la testigo del mundo, es la cosa energética, es la cosa que cuando te detienes al lado de ella vibra y transmite un mensaje. Si pasas de largo, simplemente es una piedra, es un accidente topográfico, pero la piedra rueda por el río, la piedra le da un cauce al río, la piedra sostiene casas y ha sido testigo de salidas de sol y entradas de soles y lunas, testigo de todo. Es testigo mudo de todo eso.

¿Existe una renovación en el cancionero folclórico?

Si queremos que, de golpe, los nuevos compositores y autores hagan chacareras como "La Algarrobera" no va a poder ser. Primero, porque todo ha cambiado. La tecnología ha llegado a todos los lugares. La gente se ha retirado del campo. El repertorio folclórico nuestro, del santiagueño, se afirmaba mucho en lo rural y en lo montaraz. Santiago mismo era una ciudad adonde, yo recuerdo cuando era chico, venía la vendedora ambulante que era la algarrobera que vendía la verdura y otros productos y el lechero con su carro. Eso ya no existe más. Todo eso nos vinculaba con el interior porque, por ejemplo, en el mismo carro que traía la leche también traía huevos, vizcachas y otros productos. Todo ha cambiado. La vivencia actual es muy urbana y los corazones también vibran en las urbes. Entonces, de ahí que no vamos a poder hacer una chacarera como la que podía hacer Leocadio Torres, Fortunato Juárez, Cristóforo Juárez o Carlos Carabajal. Van a salir cosas nuevas que la van a interpretar y la van a saber descifrar la "changada" joven también.