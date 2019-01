Argentina apuesta por MotoGP y se olvida de F1 y Dakar

Hoy 14:06 -

Argentina lo tiene claro: su apuesta es MotoGP. Madrid acogió la presentación en Europa del Gran Premio del Mundial de motociclismo que tendrá lugar del 29 al 31 de marzo de 2019 y en ella quedó clara la importancia del certamen para el país sudamericano, para Santiago del Estero, la provincia donde se encuentra el circuito de Termas de Río Hondo y para las regiones colindantes.

Los datos reflejan un incremento en el número de espectadores desde que en 2014 albergara por primera vez una cita de este campeonato. Pero, también crece significativamente el impacto económico. El futuro pinta bien, pues, además, en diciembre rubricaron con Dorna, la empresa organizadora, una ampliación para que MotoGP siga allí en 2019, 2020 y 2021. "Creemos que en 2019 vamos a incrementar el número de asistentes. Siempre hubo algo que significó la fecha: el triunfo de Valentino Rossi, caídas, choques...", decía Ricardo Sosa, subsecretario de Turismo de la región de Santiago del Estero. Los rectores locales desean una presencia mayor. "El objetivo es perdurar esta fecha por los años de los años", recalcaba Sosa.

Hace unos meses, San Juan albergó una prueba del Mundial de Superbike en el nuevo circuito de El Vilicum. No es competencia de Termas de Río Hondo. "La idea es que MotoGP siga en Termas y Superbike en San Juan. Así será durante los próximos años", aseguró Enrique Aldama, de Dorna, presente en el acto. Si MotoGP interesa, otros dos 'activos' del Motor, no tanto. Como la Fórmula 1. El eterno proyecto para reconstruir el circuito de Buenos Aires no cristaliza y no hay planes para llevar el Gran Circo, como admitió un responsable gubernamental a MARCA. "Sueño con la F1, pero somos realistas y, ahora mismo, estamos con MotoGP", concedió Sosa. Argentina, a diferencia de Chile, no está por la labor de recibir al rally Dakar, como ya sucediera en 2019. "No es la prioridad", confesaban dirigentes estatales. Pero a Termas sí podría llegar otro campeonato internacional, además del WTCR. Sería la IndyCar. Ya ha habido contactos y es un objetivo a medio plazo.

Fuente: