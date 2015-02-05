CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de enero de 2019

A LAS 23.45 MTV CANIGGIA LIBRE

26/01/2019 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. EL PERRO POLICIA

14.00 SORTEO DE

MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. DECISIONES

EXTREMAS

20.30 CINE. TODO POR AMOR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CINE. REVELACIONES

(CONTINUACIÓN)

22.45 CASADOS CON HIJOS

23.45 MTV CANIGGIA LIBRE

00.45 GRAVEDAD ZERO

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE

 

TV PÚBLICA

14.00 LOS MUCHACHOS DE ANTES

NO USABAN GOMINA

16.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 DOCUMENTALES

 

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 LO MEJOR DE ETELITA

 

EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.30 LA NOCHE DE MIRTHA

 

CANAL 14

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR

16.30 VHS

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN

PELIGRO

07.42 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS

DIOSES

09.25 VOLVER AL FUTURO

11.46 LA LEYENDA DE TARZÁN

13.48 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

16.21 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

18.10 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 LA LEYENDA DE TARZÁN

TCM

07.56 LOST

08.41 LOST

09.26 LOST

10.10 CASADOS CON HIJOS

10.35 CASADOS CON HIJOS

11.00 CASADOS CON HIJOS

11.25 LA NIÑERA

12.36 LOST

14.04 CASADOS CON HIJOS

14.29 CASADOS CON HIJOS

14.54 CASADOS CON HIJOS

15.19 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II

16.27 TONTO Y RETONTO

18.35 DOS POLICÍAS REBELDES

20.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

22.00 ARMA MORTAL 3

TNT

06.45 MCFARLAND. SIN LÍMITES

09.06 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

10.52 SOMBRAS TENEBROSAS

12.55 MONSTERS, INC.

14.33 SOY LEYENDA

16.23 UN GRAN DINOSAURIO

18.09 HOTEL TRANSYLVANIA 2

19.56 EL MAESTRO LUCHADOR

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

SPACE

06.30 ATRACO EN 7 MINUTOS

08.04 JUGANDO SUCIO

10.08 EJECUTOR

12.01 FURIA DE TITANES

13.49 PRISIONERA DEL ESPACIO

15.29 LA ROCA

17.54 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

19.56 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

CINECANAL

12.00 REYES DE LAS OLAS

13.40 MEGAMENTE

15.35 RANGO

17.45 EL GATO CON BOTAS

19.30 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER

VENGADOR

22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA

GUERRA

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 GODZILLA

10.30 EL HOMBRE DE LA MÁSCARA DE

HIERRO

13.00 DOS POLICÍAS REBELDES

15.30 UN PAPÁ GENIAL

17.30 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

20.15 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

22.15 EL CAZARRECOMPENSAS


A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(RUTA 34, BELTRÁN)

*HOY, SHOW EN VIVO DE MOCHO

BLUES.

BELLAS ALAS

(AV. BELGRANO 1807)

*HOY, A LAS 23, NOCHE DE

FOLCLORE CON RODRIGO

SALVATIERRA Y LOS MÚSICOS:

LEONARDO JUÁREZ, MARTÍN

SALOMÓN Y TORO MORALES.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*HOY, ACTÚAN WALTER OLIVERA

‘EL FESTIVALERO’, RECITAL DE

‘LOS TOBAS’.

ARTISTAS INVITADOS.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO

2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,

FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL

PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB

ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9

DE FEBRERO, 46º FESTIVAL

DE LA CANCIÓN POPULAR,

CON NÉSTOR GARNICA, DÚO

ORELLANA LUCCA, MARCELO

TOLEDO, LOS CRISTALES DEL

CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE

CON PABLO CARABAJAL, DÚO

TURANQUI, LA USHUTA GASTADA

Y MUCHO MÁS.


CINES

SUNSTAR

DRAGÓN BALL SÚPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

26/01 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15

(Cast) 20:20 Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

26/01 22:20 (Subt) 00:30 (Subt)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/01 -27/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -30/01 19:15 (Cast)

LA MULA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

26/01 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

26/01 -27/01 13:45 (Cast) 16:20 (Cast)

18:55 (Cast) 21:30 Cast) 00:05 Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/01 -27/01 14:10 (Cast) 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

26/01- 18:50 (Cast) 21:25 (Subt) 00:00

(Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/01 -27/01 14:00 (Cast) 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 30/01- 18:45 (Cast)

EL VICEPRESIDENTE (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

26/01- 21:20 (Cast) 00:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

EL REGRESO DE MARY

POPPINS ATP

CASTELLANO 2D 16:50 (EXCEPTO

26-01) - 19:40 - 22:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (EXCEPTO

EL 26-01)

CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)

DRAGÓN BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30

(EXCEPTO EL 26-01) - 22:50

CREED II: DEFENDIENDO

EL LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO

JUEVES)

BTS WORLD TOUR LOVE

YOURSELF IN SEOUL APTA

13 AÑOS

IDIOMA ORIGINAL 2D 19:00

 
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