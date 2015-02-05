CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de enero de 2019
A LAS 23.45 MTV CANIGGIA LIBRE
Por El Liberal
26/01/2019 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. EL PERRO POLICIA
14.00 SORTEO DE
MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 FINDE EN NICK
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. DECISIONES
EXTREMAS
20.30 CINE. TODO POR AMOR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 CINE. REVELACIONES
(CONTINUACIÓN)
22.45 CASADOS CON HIJOS
23.45 MTV CANIGGIA LIBRE
00.45 GRAVEDAD ZERO
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO SELFIE
TV PÚBLICA
14.00 LOS MUCHACHOS DE ANTES
NO USABAN GOMINA
16.00 ENCUENTRO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 DOCUMENTALES
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 LO MEJOR DE ETELITA
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
21.30 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR
16.30 VHS
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN
PELIGRO
07.42 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS
DIOSES
09.25 VOLVER AL FUTURO
11.46 LA LEYENDA DE TARZÁN
13.48 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
16.21 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
18.10 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 LA LEYENDA DE TARZÁN
TCM
07.56 LOST
08.41 LOST
09.26 LOST
10.10 CASADOS CON HIJOS
10.35 CASADOS CON HIJOS
11.00 CASADOS CON HIJOS
11.25 LA NIÑERA
12.36 LOST
14.04 CASADOS CON HIJOS
14.29 CASADOS CON HIJOS
14.54 CASADOS CON HIJOS
15.19 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II
16.27 TONTO Y RETONTO
18.35 DOS POLICÍAS REBELDES
20.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
22.00 ARMA MORTAL 3
TNT
06.45 MCFARLAND. SIN LÍMITES
09.06 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
10.52 SOMBRAS TENEBROSAS
12.55 MONSTERS, INC.
14.33 SOY LEYENDA
16.23 UN GRAN DINOSAURIO
18.09 HOTEL TRANSYLVANIA 2
19.56 EL MAESTRO LUCHADOR
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
SPACE
06.30 ATRACO EN 7 MINUTOS
08.04 JUGANDO SUCIO
10.08 EJECUTOR
12.01 FURIA DE TITANES
13.49 PRISIONERA DEL ESPACIO
15.29 LA ROCA
17.54 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
19.56 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
CINECANAL
12.00 REYES DE LAS OLAS
13.40 MEGAMENTE
15.35 RANGO
17.45 EL GATO CON BOTAS
19.30 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER
VENGADOR
22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA
GUERRA
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 GODZILLA
10.30 EL HOMBRE DE LA MÁSCARA DE
HIERRO
13.00 DOS POLICÍAS REBELDES
15.30 UN PAPÁ GENIAL
17.30 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
20.15 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
22.15 EL CAZARRECOMPENSAS
A DÓNDE IR
LA POSTA GRILL
(RUTA 34, BELTRÁN)
*HOY, SHOW EN VIVO DE MOCHO
BLUES.
BELLAS ALAS
(AV. BELGRANO 1807)
*HOY, A LAS 23, NOCHE DE
FOLCLORE CON RODRIGO
SALVATIERRA Y LOS MÚSICOS:
LEONARDO JUÁREZ, MARTÍN
SALOMÓN Y TORO MORALES.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*HOY, ACTÚAN WALTER OLIVERA
‘EL FESTIVALERO’, RECITAL DE
‘LOS TOBAS’.
ARTISTAS INVITADOS.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO
2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,
FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL
PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB
ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9
DE FEBRERO, 46º FESTIVAL
DE LA CANCIÓN POPULAR,
CON NÉSTOR GARNICA, DÚO
ORELLANA LUCCA, MARCELO
TOLEDO, LOS CRISTALES DEL
CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA
(AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE
CON PABLO CARABAJAL, DÚO
TURANQUI, LA USHUTA GASTADA
Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
DRAGÓN BALL SÚPER:
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
26/01 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15
(Cast) 20:20 Cast)
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS)
26/01 22:20 (Subt) 00:30 (Subt)
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/01 -27/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -30/01 19:15 (Cast)
LA MULA (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
26/01 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
EL REGRESO DE MARY
POPPINS (2D)
FAMILIAR (ATP)
26/01 -27/01 13:45 (Cast) 16:20 (Cast)
18:55 (Cast) 21:30 Cast) 00:05 Cast)
SPIDERMAN: UN UNIVERSO
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/01 -27/01 14:10 (Cast) 16:30 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
26/01- 18:50 (Cast) 21:25 (Subt) 00:00
(Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/01 -27/01 14:00 (Cast) 16:30 (Cast)
GLASS (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 30/01- 18:45 (Cast)
EL VICEPRESIDENTE (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
26/01- 21:20 (Cast) 00:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
EL REGRESO DE MARY
POPPINS ATP
CASTELLANO 2D 16:50 (EXCEPTO
26-01) - 19:40 - 22:30
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30 (EXCEPTO
EL 26-01)
CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)
DRAGÓN BALL SÚPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30
(EXCEPTO EL 26-01) - 22:50
CREED II: DEFENDIENDO
EL LEGADO APTA 13
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO
JUEVES)
BTS WORLD TOUR LOVE
YOURSELF IN SEOUL APTA
13 AÑOS
IDIOMA ORIGINAL 2D 19:00