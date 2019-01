FÚNEBRES | 26 de enero de 2019

26/01/2019 -

- Walter Humberto Olivera

- Simona Luna

- Vicente López (Loreto)

- Julio Federico Salvatierra

- Pabo Muratore

- Juana Waldina Quiroga (La Banda)

- Alicia Bernarda Pajón

- Pedro Ygnacio Molina (La Banda)

- Estergidio Gutiérrez (La Banda)

- Ramón Amalio Banegas (Fernández)

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Querida amiga tantos momentos hermosos compartidos, siempre te llevaré en mi corazón, hoy con todo dolor comparto con Martita, Laura y Cecilia tu partida al reino del Señor. Qué descases en paz, amiga queida Estefi.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Estarás en mi recuerdo Gringucha. Elida Ache de Saad, expresa su pesar a la familia y ruega por su feliz encuentro con el Señor.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció emn Córdoba el 23/1/19|. Las amigas de su hija Cecilia: Eugenia, Evangelina, Mariela y Cristina acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/1/19|. Recordando tanta vivencia en la vida acompañamos a sus hijas, hermana y demás familiares en la oración. Mabel Navarro de Nader y sus hijos y compañeros de la promocion 1957 de la esc. Normal Manuel Belgrano por el fallecimiento de Gringucha.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Mi estimada y querida Nely, cuánto dolor ante la pérdida de una excelente madre, docente y ante todo de una gran persona, íntegra que se dedicó con ahínco y celo incansable a educar a practicar la caridad y sobre todo a abrazar en el seno de una hermosa familia la amistad sincera llena de amor hacia todos. Dios que quiere servirse de instrumentos humildes, virtuosos, para hacer resplandecer su gloria, no permitirá que menguase ni en un punto el brillo de mi estimada y querida Nely. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Carlos y Cristina.

LUNA, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Sus hijos Hugo, Walter, Analia, h. políticos Eliseu Gioa, Margot Diaz sus nietos Carolina, Gustavo, Mariela, Sergio, Sebastián Luna, Abel, Martin, Daniel, Agustin, Cardozo Lautaro Eijo. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Descanso, el cortejo partirá de calle Plata 162 S/V SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Su esposa Nora, sus hijos Ezequiel, Gustavo, Mariano, Sebastián, hijos pol., nietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. En el cement. Parque de la Paz a las 11 hs., casa de duelo sv. Nº 2 P. L. Gallo 330, SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Hermano querido cuanto te vamos a extrañar. Su hermana Angela, sobrinos Javier, Martin, Belen, y Stefania, sobrinos nietos Lautaro y Lisandro, participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Sus hermanos Maria Rosa, Angela y Josefa, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido hermano. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Su hermana Maria Rosa, su cuñado Luchi y sobrinas Andrea, Laura, Virginia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Su hermana Josefa Adriana, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Norma, Paola, Luis, Facundo, Nazarena. Acompañan a Gustavo Muratore, su Sra. Daniela Navarrete y demás familiares en este momento dificil. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sr. Dios dale a don Pablo el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. La escuela de Capacitación Nº 20, participa con profundo dolo0r el fallecimiento del padre de nuestro compañero Gustavo Muratore y espera pronta resignación. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Noemí Reimondi, Zulma Reimondi, Aída Luz Reimondi y sus respectivas flias. participan del fallecimiento del hermano de su cuñada María Rosa y acompañan a toda la flia. en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

OLIVERA, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Su esposa Elsa Uñates sus hijos Cristian Cesilia, Pamela, Hernan, Richar, Brahian, Yudith, h. políticos nietos bisnietos y demás familiares Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162. TEL 4219787.

PAJÓN, ALICIA BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Su hijo René, h. pol. Patricia, nietos Rene, Romina, Emanuel, Hnos. Marcelina, Ramona, Luciana, Jose, María, Rolando, Marcelo, Jorge part. su fall. Sus restos fueron inhum. en cem. El Descanso. Servicio Caruso Cía. Arg. de Seguros SA. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PAJÓN, ALICIA BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su afiliado René Jiménez. Se ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, NÉLIDA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Dios de la Divina Misericordia, dale el descanso eterno y que brílle para ella la luz que no tiene fín''. Dora Higa, Beatríz Higa, Enrique Raab, Silvia Raab y familia y Hortencia Mansilla de Raab, participan el fallecimiento de la hermana de nuestra querida vecina y amiga Olga Peralta de Ibañez.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Carlos Ramos Taboada y familia, participan con dolor el fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Mimí García, Marcia Amaya, Angie Figueroa, participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelito de su amiga Paula Curro Pithod. Acompañan a su flia. y elevan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Elsita Colomer, Graciela Pineda y Graciela Muhn con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Pocholo Salomón, Elsita Colomer, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido Ñato y acompañan a su flia. con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus amigos vecinos de siempre Vily Cosci, Richard Russo, angelita Cosci y Pedro Basualdo, Lucrecia Cosci y Daniel Betzel, Lucas Cosci y Susana Alonso, Pili Cosci y Carlos Aterbury, saludan y acompañan con mucho afecto a sus hijos Silvia, Monica y Carlos, que Dios haga gozar a Ñato de la plenitud de vida en la eternidad.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. La comisión directiva del Movimiento Familiar Cristiano, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Chita en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Las amigas de su hija Silvia; Susana, Cristina, Luky, Koly, Bianca, Maria y Carmen, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Irene de Lezana, sus hijos e hijos politicos, acompañan a su querida consuegra Moni en tan doloroso momento por la perdida de su querido papá. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Jorge Sottini y flia., acompañan a su flia. en su dolor y ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Carlos Bossini y Silvia Pithod y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ñato y ruegan oraciones por él. Descansa en paz.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. José Perez Carletti, Marta Garcia Gorostiaga, sus hijas Carolina y Gabriela con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, Maria Sol, Jimena Maria e Ignacio Agustin Lines acompañan en tan doloroso momento a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Martha Garcia de Lavaisse, sus hijos Maria Ines, Anita, Carmen y Horacio Lavaisse, participan el fallecimiento del querido amigo Ñato y acompañan a Chita y familia con oraciones.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana, sus hijos Santiago y Alejandra Barbieri, Eduardo y Tere Ferreiro, Marta y Eduardo Bonacina, Adali y Lique Dorigon, Gustavo y Cecilia Abdala y Diego, con sus respectivas familias, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Gloria, Ana Maria, Patricia y Alicia Cárdenas con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Gloria Cárdenas y Luis Eduardo López, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan penoso trance. Descanse en paz.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Ana Maria Cárdenas Argibay, sus hijos Ignacio, Álvaro y Amalia Villegas, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan por su eterno descanso.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia Luaces Bossini acompañan con profundo dolor a toda la familia la partida a la casa del Padre del querido Tata.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos Maria Victoria y Benjamín Zavalía acompañan con cariño a la flia. Pithod en este momento doloroso.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Dile " - ¡ Aquí me tienes, porque me has llamado "! Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra; Luis Congiu, Perla Buenvecino e hijos. Acompañamos a Chita y sus hijos en este doloroso momento. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Dora Reynoso de Abdala y flia. acompañan y abrazan afectuosamente a Silvia en estos momentos de dolor por la partida de sus padres. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán el rostro de Dios". Querida Chita, hijos, nietos y bisnietos, con tremendo dolor leo que el alma de Carlos ha partido al reino de los cielos. En tantos años de conocerlos y quererlos no dudo que está al lado de la Divina Misericordia. Tu Fe, tu inquebrantable Fe hará más llevadera la soledad en que quedamos cuando una parte de nuestras vidas nos deja. Rezaré por él, por vos y por los chicos para que él descanse en paz y ustedes encuentren consuelo y resignación. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola, hijos, nietos y bisnietos.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Victor Emilio Zain y María Delia Jimenez Más participan con profundo pesar su fallelcimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Tere y Mariela Luna y sus respectivas flias., participan con profundo dolor la partida del papá de sus amigas Silvia y Mónica y acompañan a su flia. en este dificil momento.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Maria Alejandra Jimenez y sus hijos Santiago, Facundo y Milagros, Lorena y Edgard y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Silvia Salvatierra, Marcelo Lucio y Sofia, participan el fallecimiento del padre de sus amigas Silvia y Moni. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Claudia Arce y Silvia Salvatierra, participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigas Moni y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Maria Teresa Acosta Gorostiaga y sus hijos Agostina, Jorgelina y Alfredo, Fabiola y José Sirena, participan con dolor el fallecimiento de tan distinguida persona, ruegan oraciones por él.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Brille para él lo luz que no tiene fin. La promoción 75 de la Esc. Normal Manuel Belgrano, acompañan a su amiga Mónica por la pérdida irreparable de su papá. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Señor ya esta ante tí, recíbelo y dale el descanso eterno. Amigas de su hija Mónica; Adriana C., Silvia B., Silvia F., Mónica B., Ma. Lilia G., Elina V. y Nené S., participan con dolor la partida de su padre a la casa del Señor. Rogamos oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Miembros de Asoc. Coop. Escuela Normal Manuel Belgrano, participan el fallecimiento del padre de sus colaboradoras; Silvia y Mónica Pithod. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Muhn Oscar y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Rony Abutti y flia, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Rafael Fernando Brandan, su flia y personal de Farmacia Nuevo Siglo participan con profundo pesar su fallecimiento y piden oraciones por su eterno descanso.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. José Ricardo Jimenez (h), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belen participan con dolor su fallecimiento.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Diego Luis Jimenez, Alejandra Cerro y su hijo Dieguito participan con dolor su fallecimiento.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. José Ricardo Jimenez, participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Nélida de Moyano, Lilian y Marcelo García, Nelly y Kanky Stember y la cofradía del Amo Jesús lamentan la muerte de Carlos Pithod, excelente persona y muy buen cristiano y dominico y acompañan a su esposa Chita y a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Leandro Escobar Beltrán, Beatriz Villarreal participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a esposa e hijos.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Carlos R. Epstein y su Sra. Laura Mabel Vittar de Epstein y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Grupo Santo Domingo del Movimiento Familiar Cristiano: Matilde y Daniel, Chicha y Tito, Mecha, Mabel y Carlos, Juanita y Ciro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, JUANA WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Sus hermanos Dora, Cacho, Ana María y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. A las 9 en el cement. La Misericordia, casa de duelo M. Elordi 428 V. Juana L.B. SERV. IOSEP Caruso Cia. Arg. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

QUIROGA, JUANA WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Sus hermanos Dora, Cacho y Ana María y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ingl. Carlos Emilio Abuslaiman, su esposa Eva Suárez, sus hijos Alejandra, Augusto, Emilio y Andrés y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la querida Pety. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, JULIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Sus hijos Brenda y Gastón sus padres Julio y Ana; sus hnos. Cristina, Silvina, Patricia, Mario, Rodrigo, Seba, Nely, Juan, sus sobrinos, cuñados tíos y primos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio San Marcos. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VEGA DE BUSTOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá. Familia Santos Gómez acompañan en el dolor a su esposo Rolando Bustos y a su hijo por la pérdida de la Sra. Norma. Yo soy el pan de vida, el que viene a mi no tendrá hambre y el que cree en mi nunca tendrá sed.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Descansa en paz querida Pola. la flia. Bravo Almonacid participa con tristeza su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus hijos, hemanos y demás familiares, Elevamos oraciones en su memoria.

AGÜERO CANCINO DE CASARES, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/09|. En un rincón del alma donde las ansias viven allí donde el cariño y la fe no tiene fin, formé para mi madre con flores de otro mundo un mágico jardin, en el cantan a vuelo los pajardon de noche cuando el cielo se torna más azul, mi madrecida con su voz nos llama, sus hijos Mirta, Roger, Roque, Silvia, Leo, Meca, nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la parroauia Virgen del Valle.

ARIAS, JUAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su esposa Elsa Gómez, sus hijos Betty, Hortensia Margarita, Nélida del Rosario; hijos políticos Carlos Rodríguez, Héctor Ventresca y Carlos Gómez Colombo; nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Olivos - Bs. As. Invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

CARABAJAL DE ANELLI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Madre querida, siempre estarás en mi corazón. Sus hijos Gladys y César, nietos Huguito, Aldy y Nacho invitan a la misa que se realizará hoy en Catedral Basílica a las 20..30 hs con motivo de cumplir el primer año de partida al reino del Señor.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Ruego a Dios que estés junto a El, descansando como te mereces por haber sido una buena persona y haber dejado muchas enseñanzas que perduran en nuestros corazones y en el corazón de muchas personas que te querían y hoy te siguen recordando. Su esposo Mario Alberto Sialle, tus hijos Martín, Alfredo y José, hijos políticos, Marcia, Cristina y Cinthia, tus nietos María Gracia, Maria Caterina, Tomas y Manuel, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Capilla DE San Cayetano del Bº Tradición, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. A nuestra inolvidable tía Nelly. Tus sobrinos María Inés y Roby Abdala y Juan Abdala, tus sobrinos nietos: Lucía, Juanma y Paula, Santiago y Constanza, y Delfina y tus sobrinas bisnietas: Catalina y Josefina, invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia San Francisco a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEL CASTILLO, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "Puedes llorar porque se ha ido ó puedes sonreír porque ha vivido". Sus hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs. en La Catedral Basílica. Se pide una oración a su querida memoria.

FERNÁNDEZ, CÉSAR NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/15|. Hoy se cumple un año más, que te fuiste, te adelantaste hasta que nos volvamos a encontrar. Pero cada día de estos cuatro años, estuviste presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nosotros, tu esposa Yoli que te acompañó toda la vida, tus hijos, tus nietos, tu familia, tus amigos, la gente que compartió buenos y malos momentos, en este paso que todos hacemos antes de ir al encuentro del Señor. Tenemos presente cada enseñanza y cada vivencia, cada alegría, cada momento de amor que nos dejaste. Te seguimos extrañando y amando mucho Cesita!!! Invitamos a la misa en parroquia San José del Bº Belgrano, hoy a las 20,30 hs. para elevar oraciones en tu memoria.

LLANOS, CLEMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Querida Clemi, madre del alma, sigue vigente tu mandato en tus hijos. Pasaron dos años de tu ausencia física, pero nos reconforta saber que descansas en paz junto a nuestro Padre celestial. Te queremos. Tus hijos Daniel, Walter (a), Hugo (a), sus hijas políticas Angelica, Valeria (a) y Susana (a), tus nietos y bisnietos invitan a la misa en Pquia. Virgen del Valle Bº H. Hondo, hoy sábado 26 a las 20.30 hs.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. "El que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior". Padre hoy se cumplen cinco meses de tu partida a la casa del Señor y los que te amamos rogamos consuelo a nuestro Dios, pues tu recuerdo anida en nuestros corazones sin aún entender el porqué de tu partida. Tus hijas Roxana, Marcela, Sandra, hijo politico Mario, nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse en la capilla Virgen del Valle hoy a las 20 hs.

RIVAS, JULIO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hermanos Nelci, Anselmo, Omar, Ema, Rosa, Walter y Maercela, hermanos políticos, sobrinos invitan a la misa que se oficiará el día sabado 26/1/19 en la iglesia La Merced a las 20.30 hs. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSI, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/14|. Vivirás siempre en nuestros recuerdos. Gracias por tu sacrificio, tu lucha diaria, tus ocurrencias, tu buen gusto para todo!!! Tus hijos Mary y Enrique Hazam invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 en la iglesia Catedral Basílica para recordar el 5to aniversario de tu fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GUTIÉRREZ, ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció 25/1/19|. Sus familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 en el cement.Casa de duelo San Juan Dto. Banda. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MOLINA, PEDRO YGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus hijos y demas familiares part. su fallecimiento sus restos fueron inhum. en el cement. de Vaca Huañuna Dto. Figueroa. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BANEGAS, RAMÓN AMALIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Sus hijos Natalia, Mario, h. politicos Miki, sus nietos Guillermina, Delfina, Josefina, Valentin, Martina, Ernestina y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Su hermana Juana, Urbano, Adelina, Cerafín, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROLDÁN, ANTONIO ORLANDO (Negrito) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Mario Murillo, su esposa Luchy Bolañez, sus hijos Rita y Martín, a los nueve días de su fallecimiento acompañan en este momento difícil a su esposa e hijos y hacemos oraciones en su memoria para que Dios recoja su alma y le dé el descanso eterno.

ROLDÁN, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su hermana Reina de Nomura, su esposo Akiyosi Nomura, sus hijos Bicho, Graciela, Pico, Valeria, Noakisa y Juanjo, padre Vicente, nietos Pablo, María, Akio, Keiko, Hiro, Sahori y demás familiares ruegan una oración en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ROLDÁN, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Tu partida nos provocó un gran dolor en nuestros corazones, compartimos hermosos momentos, siempre fuiste un gran esposo, gran padre, gran abuelo y gran compadre. Fuiste una persona muy especial en la vida de mis hijos, en la de tu suegra y en la mía. Te recordaremos siempre estés donde estés, cuida de nosotros, de tu esposa, de tus hijos y de tus nietos. Invitamos a la misa con motivo de cumplirse los nueve dias de su fallecimiento hoy en la iglesia San José a las 20:30hs y el domingo en la ciudad de Loreto a las 20:30hs en la iglesia Ntra. Sra. De Loreto. Tu suegra Ema, tus sobrinos Matilde, Romina, Tamara, Denis, Sol, Cande, Nacho y Tiago.