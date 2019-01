Fotos Una empresa venezolana que vende combustible en EE.UU., el principal motivo de apoyo de Rusia a Maduro

26/01/2019 -

El analista político Sergio Berensztein se refirió también a la situación de Venezuela, de la que señaló "está lejos de encontrar una solución" a la par que señaló cuáles son los lazos económicos y financieros que ocasionan una fuerte defensa de Maduro por parte de Rusia y China. Sobre su visión respecto de la crisis venezolana, indicó que "estamos en un proceso de agudizamiento, con la aparición de esta doble legitimidad, veo que esta todo un régimen militar, que está dándole estabilidad relativa al régimen chavista con el apoyo fundamental de Rusia y China. Hay un régimen debilitado, pero dispuesto a resistir y una oposición que tiene una debilidad significativa: dos de los tres poderes aún siguen en manos del chavismo". En este sentido, dijo que "el tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo respaldado con las fuerzas armadas son del chavismo y si bien hay movilizaciones, apoyo externo y un líder, hay de todas maneras una situación donde lo más lógico es que haya una salida negociada, de hecho ambas partes reconocen su debilidad porque han dado señales de querer negociar". Agregó que "en la medida que las Fuerzas Armadas se mantengan firmes respaldando al régimen veo que la crisis está lejos de encontrar una solución. Me parece que el chavismo está muy aferrado al poder y no tiene voluntad de abandonarlo. No es Maduro que es el representante de un poder militar con conexiones internacionales muy fuertes y algunos también sugieren que parte de esas conexiones tiene que ver con el crimen organizado. Así que tiene muchos incentivos para no abandonarlo excepto que haya una garantía de amnistía". Respecto del apoyo de Rusia y China, dijo que "han venido ayudando en Venezuela hace mucho tiempo, Rusia mediante Cuba desde el 2002, toda la inteligencia cubana es el principal respaldo que tiene el régimen chavista. China fue ganando espacio en el petróleo como en la minería y en materia financiera, en "swaps", como hizo en África y en otros países como en Argentina. La debilidad de los estados fracasados les permite a los chinos incrementar su presencia estratégica". Para el analista "esto se complica mucho más porque en EE.UU. hay un distribuidor importante de combustibles que se llama Sitco que es una de las empresas que más estaciones de servicio tiene en EE.UU. y es venezolana. La deuda de Sitco, porque los venezolanos utilizaron esta empresa para colocar deuda y llevar dólares como hizo YPF en su momento, a Venezuela, pero esa deuda la compraron los rusos. Entonces, lo que dice Putin es que no toquen Sitco porque están afectando la plata de Rusia, porque tienen miles de millones de dólares metidos ahí, entonces los negocios de estas potencias con Venezuela llevan mucho tiempo".