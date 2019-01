Las candidaturas de Masa, Urtubey, Cristina y la triple debilidad que exhibe el peronismo en el escenario preelectoral

26/01/2019 -

Massa y Urtubey han hecho ya sus lanzamientos, ¿pueden aglutinar al peronismo? Son jóvenes, tienen primero que instalarse como candidatura porque la verdad que ambos la vienen corriendo de atrás. Massa ya se presentó y perdió, Urtubey debuta en las grandes ligas. En la Argentina ningún presidente fue electo después de haber perdido una elección, nunca. ¿Podrá Massa romper con eso? No la va a tener fácil. ¿Y cómo ve al PJ? El peronismo tiene una debilidad relativa en tres dimensiones. 1) No tiene una candidatura competitiva. 2) Los gobernadores, actores fundamentales del peronismo alternativo, necesitan resolver sus cuestiones provinciales antes de proyectarse y esto los obliga a moderar sus críticas a Cristina. 3) Cristina está fuerte. El pactar con Cristina le facilita el trabajo a Marcos Peña, abrir un pacto de impunidad y confrontar con Cristina. Hay que ver si pueden llegar a un segundo lugar como para ir a segunda vuelta. No está nada definido, la tiene complicada. ¿Cuál es el análisis de la postura de Cristina? Hay un sector importante que no está identificado con la grieta. La grieta polariza a casi a dos tercios del electorado. Pero los datos de hoy no son relevantes. Ocho meses antes de la elección de 2015, Scioli estaba arriba. Aún estamos en un proceso muy embrionario y gelatinoso del escenario electoral.