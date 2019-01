Por otra alegría en calidad de visitante

Fotos BUEN MOMENTO. El plantel de Olímpico celebró en Formosa y esta noche intentará hacerlo en Corrientes.

26/01/2019 -

Olímpico llegó a Corrientes con optimismo renovado y con la cabeza puesta en el partido de esta noche frente a San Martín, en el que intentará obtener su segunda victoria consecutiva del año en calidad de visitante.

El conjunto bandeño cortó la malaria en Formosa ante La Unión (79 a 61) y ahora irá en busca de otra alegría frente a uno de los mejores equipos de la competencia.

El aspecto defensivo será una de las claves del juego de esta noche, en virtud de que San Martín tiene jugadores de jerarquía como Lee Roberts (ex Olimpico), Tomás Zanzoterra, Lucas Faggiano, Jeremiah Wood y Michael Hicks Taylor, que seguramente integrarán el quinteto inicial.

Olímpico deberá además mantener la dinámica de pases en la ofensiva que mostró ante La Unión para fortalecer sus chances de ganar en el Fortín Rojinegro, donde San Martín sólo perdió un partido: el clásico ante Regatas (88 a 81), el pasado 19 de diciembre de 2018.

El partido tendrá además carácter de revancha del que disputaron en el Vicente Rosales el 13 de diciembre, cuando Olímpico perdió 76 a 71 frente al conjunto correntino que dirige Sebastián González.

Vencer a San Martín no será una tarea fácil, ya que es uno de los mejores equipos de la competencia por nombres propios y rendimiento. Hoy ocupa la cuarta posición en la tabla, con un récord de 7 victorias y 4 derrotas.

Olímpico, en cambio, está en decimoquinta posición, con 3 triunfos y 6 caídas, y si gana esta noche podría subir un escalón más y superar a Comunicaciones de Mercedes.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además los siguientes enfrentamientos: 21, Instituto de Córdoba vs. Argentino de Junín (Nicolás D’Anna será uno de los jueces) y Quilmes de Mar del Plata vs. San Lorenzo (Gustavo D’Anna integrará la terna arbitral); 21.30, Comunicaciones de Mercedes vs. Weber Bahía.