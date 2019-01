"Macri está debilitado, pero tiene un piso interesante de apoyo porque la oposición está fragmentada"

Fotos BERENSZTEIN El consultor sostuvo que "si Macri se hereda a sí mismo también va a estar sujeto a restricciones económicas importantes".

26/01/2019 -

El analista político Sergio Berensztein mantuvo una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, en la que habló sobre el escenario electoral, los posibles candidatos y los ya lanzados. También se refirió al dilema que tienen varios gobernadores, a la imagen del Presidente Macri que pese a que bajó varios puntos en las encuestas aún tiene un piso importante.

También se refirió al desdoblamiento electoral y por qué el escenario post octubre será más que complicado.

¿Cómo ve el escenario político electoral a 8 meses de la elección?

Creo que hay que separar la foto de la película y ser cuidadosos cuando extrapolamos datos de la coyuntura por la inercia económica, pensando que esto va a reflejarse en forma lineal a futuro. Digo esto porque hay datos en una primera lectura que pueden interpretarse como contradictorios porque muestra un Macri muy debilitado, que lo está, con un gobierno fatigado por una crisis económica durísima. Pero, al mismo tiempo es un Gobierno que tiene un Presidente con un piso interesante aún de apoyo y sobre todo con una oposición que por diferentes motivos no logra cristalizar el desgaste que efectivamente muestra el Gobierno.

¿Por qué ocurre esto?

Porque la oposición está fragmentada, porque los gobernadores enfrentan en muchos distritos un dilema. Si bien el cristinismo está debilitado, tiene aún una gran capacidad de daño. Por ejemplo, en Tucumán. Si la interna del peronismo en ese distrito se despliega en torno de Peronismo Federal contra Cristina, pierden el gobernador. Entonces, ese gobernador está obligado, de alguna manera, a tratar de capitalizar el apoyo que todavía tiene Cristina en Tucumán. Eso ocurre en varias provincias, lo que restringe la posibilidad que gobernadores tomen posiciones a nivel nacional que consolide al PJ federal.

Esto beneficia al gobierno nacional...

Todos estos dilemas favorecen al oficialismo que todavía cuando la crisis está lejos de revertirse puede mirar a las elecciones con algo de optimismo. Ahora, las encuestas de hoy son abstractas porque la gente no está pensando en la elección nacional. No están planteadas aún las candidaturas más importantes. Con lo cual sacar conclusiones o proyectar las fotos de hoy como si fueran parte de la dinámica, es un ejercicio de ciencia ficción. Su relevancia es relativa porque supone un escenario lineal cuando en la Argentina todos los procesos electorales son precisamente lo contrario.

¿Cómo va a jugar la economía en las aspiraciones del oficialismo?

El Gobierno hace todo un gran gran esfuerzo para que el debate del día a día no sea sobre la economía. Plantea la cuestión de la seguridad, la baja de la edad de imputabilidad, la cuestión de la corrupción, enfatiza la cuestión de la obra pública, todas cuestiones que tratan de alguna manera de minimizar su debilidad principal que es la malaria económica.

¿Le va a resultar hasta la elección?

Depende, todavía falta. Falta para ver quién es el candidato de la oposición si puede capitalizar esto, falta para ver hasta qué punto los escándalos de corrupción en particular, pero no sólo las causas de los cuadernos pueden joder aún más a Cristina. Puede haber eventos que modifiquen el escenario lineal, porque por ejemplo cuando hablan de corrupción política esto afecta no sólo al kirchnerismo, incluso le puede afectar aún más o igual a Cambiemos. Hay análisis lineales que tratan de mostrar fortalezas en el oficialismo que -no digo que no las tenga-, lo que digo es que son un poquito exageradas. No conozco ninguna elección en la que la economía no haya sido el factor fundamental. No en la Argentina, sino en el mundo. Por eso me parece que estos intentos de plantear otros temas no hace otra cosa que enfatizar sus debilidades.

¿Esperan a que la economía se fortalezca cerca de la elección?

Exactamente. Muchos creen que se recupera a partir del segundo o tercer trimestre, pero nadie sabe cuándo ni qué efecto va a tener esto a nivel macro. Se puede tener una recuperación estadística de la economía, pero la gente puede que no la sienta. Hay como un sobreoptimismo del Gobierno suponiendo que la mejora macro de la economía le va a influir en el ánimo del votante, lo suficiente como para que Macri gane. Puede que eso ocurra, pero la verdad que hasta ahora no hay ninguna evidencia que se vaya a recuperar la economía. Tampoco sabemos la dinámica del proceso electoral, quién va a ser el candidato de la oposición, si la oposición va o no junta, con lo cual lo que hay hoy es incertidumbre.

La posibilidad del desdoblamiento en Buenos Aires, ¿qué factores tiene a favor y en con tra?

Si uno cree que todo va a estar mejor, que se va a llegar a octubre con la economía recuperada y la gente feliz, no tiene sentido desdoblar. Pero como no hay ninguna certidumbre de eso, los gobernadores intentan garantizar su reelección como supervivencia política y eso es lo que hace esta discusión de la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, suponiendo que la economia se va a recuperar liderada por las exportaciones, porque difícilmente el consumo se recupere, esa recuperación no va a impactar en el electorado urbano del GBA, entonces la gobernadora Vidal cree que como no la va a ayudar. Lo que tiene que hacer es tener la elección lo antes posible, porque cuanto más tiempo pase con gente sufriendo la crisis, peor. Cuando se empiece a recuperar el interior y mejore un poco, lejos de mejorar el ánimo del votante lo va a empeorar. Entonces el argumento del Gobierno es muy endeble para convencer a Vidal que no desdoble. ¿Qué puede haber?, un arreglo que signifique ir con una boleta de papel, pero con cargos separados, de romper la lista sábana, tener a Macri candidato a Presidente para que la gente pueda agarrar la boleta de Vidal independientemente de la boleta que agarre para presidente. La lógica del desdoblamiento tiene que ver con esta profesión de fe que Marcos Peña quiere que todos crean. Que todo va a estar fantástico y lo que ven los gobernadores todos los días es que la cosa va a estar muchísimo más dura .