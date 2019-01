Solicitan que se aplique un sistema de emergencia ante la falta del servicio de colectivos de Ersa

Fotos SIN SERVICIO. Durante todo el fin de semana, miles de santiagueños seguirán sin contar con las líneas de Ersa.

26/01/2019 -

Ante la falta de prestación del servicio de los colectivos de Ersa y la difícil situación gremial que atraviesa este sector laboral por el reclamo del pago de un no remunerativo, el defensor del pueblo de la ciudad capital, José Rojas Insausti, dijo que la situación del transporte público con esta empresa "es insostenible y no se puede seguir perjudicando al usuario".

El ombudsman dialogó con EL LIBERAL sobre el tema, y planteó como propuesta "que se aplique un sistema de emergencia tanto por el paro como ante un eventual abandono de Ersa en el servicio. La ciudadanía no puede quedar parada porque se está produciendo muchísimo daño al usuario", argumentó.

Consideró que esta propuesta "podría estudiarse como medida a implementar con los mismos empleados de Ersa o de la Municipalidad", ejemplificó. "Se pide un sacrificio a la sociedad ante esta situación económica nacional difícil, sumado a la quita del subsidio al transporte por parte del Gobierno nacional, pero el único que se perjudica en este asunto es el usuario, que está pagando un alto costo, con un servicio deficitario y con empresarios que tampoco quieren resignar ninguna parte de la ganancia", apuntó.

Articulación

En el marco de su propuesta como salida al conflicto, Rojas Insausti planteó como oportuno convocar "a todas las partes involucradas para un buen funcionamiento del transporte: Municipalidad de la capital, concejales (comisión de servicios públicos del Deliberante Capitalino), entre otras áreas para solucionar el conflicto", dijo, al recalcar que más allá de las dos partes en conflicto (UTA y Ersa). "Se debe escuchar a otros organismos para solucionar entre todos este conflicto", consideró el ombudsman.

"Estamos hablando de una situación insostenible que afecta a muchísima más gente debido a que la empresa (Ersa) tiene la mayoría de los corredores, y no queremos que esto dure hasta que comience el ciclo lectivo. Estamos hablando de una situación insostenible que produce una incomodidad a los usuarios, que no tienen otro remedio que el de tener que utilizar un taxi, que a mucha gente le cuesta pagar. Pensamos que con la conciliación obligatoria -dictada por la Subsecretaria de Trabajo- se iba a llegar al fin del conflicto, pero no se ha acatado", sostuvo.

Rojas Insausti pidió ante esta situación "poder participar de las reuniones que se realizan en la Subsecretaría Trabajo de la provincia, y que se convoque a los concejales y al municipio, para que todos juntos acerquemos posiciones, porque éste es un conflicto muy trabado, y se debe escuchar a los organismos para salir adelante cuanto antes", dijo, como una manera de conseguir una posición mediadora.

Calificó a su vez de "irresponsable" la actitud de la empresa de anunciar su retiro el próximo 31 de enero, atento a la proximidad de la fecha. "Consideramos que Ersa no puede abandonar el servicio unilateralmente, y entendemos que el Ejecutivo municipal debe aplicar la mayoría de la sanciones posibles y resguardar este servicio público", concluyó.