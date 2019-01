Milan enfrenta a Nápoli en choque más que interesante

26/01/2019 -

Milan recibirá al escolta Napoli, en el juego más destacado de la 21ra. fecha de Italia. El local contará hoy con el debut del goleador polaco Krzysztof Piatek, reemplazante de Higuaín, y procedente del Génova. Napoli llega con la necesidad de no perderle pisada al Juventus. Los otros partidos de hoy: Sassuolo vs. Cagliari y Sampdoria vs. Udinese. Mañana: Chievo vs. Fiorentina, Atalanta vs. Roma, Bologna vs. Frosinone, Parma vs. Spal, Torino vs. Inter y Lazio vs. Juventus.