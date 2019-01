Atlético Madrid va en busca de un triunfo

26/01/2019 -

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, buscará hoy un nuevo triunfo en la liga española que lo acerque al primer puesto cuando reciba a Getafe por la fecha 21. El partido se disputará en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid a partir de las 12.15, hora argentina.

El "Colchonero", sin el delantero Ángel Correa por suspensión, reúne 41 puntos en el segundo puesto del campeonato a cinco del líder Barcelona (46).

Los dirigidos por Simeone, que irán por el tercer éxito consecutivo en la liga, tendrán un rival difícil que ocupa el sexto puesto y viene de dos victorias en fila.

Programa de partidos

El resto de los partidos previsto para hoy y mañana son los siguientes. En la jornada de hoy son: Sevilla vs. Levante; Leganés vs. Eibar; y Valencia vs. Villarreal.

Para mañana: Valladolid vs. Celta; Girona vs. Barcelona; Athletic Bilbao vs. Betis; Real Sociedad vs. Huesca; Espanyol vs. Real Madrid.

En tanto que la jornada se completará este lunes con el partido que sostendrán Alavés vs. R. Vallecano.