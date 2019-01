Lali Espósito se enojó con versiones sobre su cambio de residencia

26/01/2019 -

La cantante y actriz Lali Espósito se enojó con la revistas que publicaron que, por exigencias de la discográfica con la cual trabaja, se iría a vivir a Miami, Estados Unidos.

Pero, la primera que habló del tema fue su amiga, Mery del Cerro quien contó que Lali estaba barajando esa posibilidad a raíz del crecimiento en su carrera, la cual la llevó a expandirse, en alianza con Thalía, gracias a su participación en el video de "Lindo, pero bruto". Pero no solo eso, sino que también, en sociedad con Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, grabó el hit "Sin querer queriendo", que la potenció aún más internacionalmente.

Lo cierto es que Lali usó las redes sociales para compartir su disgusto. "Che, me encuentro en revistas ‘contando’ que me voy a vivir a Miami con mi novio porque mi disquera ‘me lo exige’.... Cosa que jamás dije porque jamás hice esas notas porque además no es verdad. Pensé que las info se chequeaban pero...", escribió negando haber hablado del tema con ninguna editorial.