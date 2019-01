Máximo Menem explotó contra su familia paterna

26/01/2019 -

La relación entre Máximo Menem y su familia paterna continúa siendo tensa, pese a que parecía que la calma había llegado cuando el adolescente tuvo que ser sometido en noviembre pasado a una cirugía para que le extirparan un tumor cerebral, y su padre, Carlos Saúl Menem y su hermana Zulemita estuvieron junto a él.

Sin embargo, al hijo de Cecilia Bolocco, la exesposa de Menem, no le gustó un comentario que en aquella ocasión hizo su hermana: "No sé a dónde quiere llegar Cecilia ocultando esta información. Es imposible comunicarse con Bolocco, no le atiende el teléfono a mi papá, que quiere saber sobre la salud de su hijo", había dicho para justificar la demora en el viaje que hicieron a Chile.

Al leer los recortes periodísticos, Máximo Menem expresó su enojo en Instagram Stories y contó su versión.

"Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera. La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado", aseguró junto a una captura de la noticia. Y también le dedicó un duro mensaje a Zulemita: "Ah, y Zulema Menem si ves esto, dejá de cagarme la vida. Ya es mucho. Te pasaste de la línea".

Vale recordar que antes de la cirugía de urgencia que le practicaron a Máximo, el adolescente de 15 años se había quejado de la falta de contacto con su familia paterna.

Consultada por Primiciasya.com sobre los posteos de su hermano en Instagram, Zulemita remarcó: "Papá nunca supo ni de la operación ni de los resultados de la biopsia de su hijo, y no le voy a responder a una criatura de 15 años que lamentablemente está influenciado por la mamá".

Por otra parte, cuando le consultaron si creía que la autoría de los mensajes le correspondía a Cecilia Bolocco y no a Máximo, la hija de Carlos Menem explicó: "Ni idea... Yo controlo las redes de mi hijo y no hace nada sin mi autorización. No sé su caso. Igual es imposible que de este modo lleguemos a un buen fin, por más buena intención que uno tenga. Para mí se terminó el tema".