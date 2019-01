La "Bomba" tucumana apoya a Manzur y no descarta ser candidata

26/01/2019 -

La cantante Gladys Nelly del Carmen Jiménez, "La Bomba Tucumana", admitió sus intenciones de incursionar en la política luego de la reunión que mantuvo con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aunque aclaró que el mandatario no le ofreció ningún cargo en las listas del Justicialismo para los comicios de este año. "No hablamos de cargos, pero si me ofrecen ser candidata no tendría problemas en aceptar porque me considero una artista popular muy querida y estoy segura que puedo ganar", contó la cantante y asesora municipal.

Y, destacó: "Me encanta trabajar en lo social y le dije al gobernador que puede contar conmigo". Explicó que fue convocada por Manzur, quien le pidió que lo acompañe durante la campaña "para animar con mi música los actos que realizará en toda la provincia".

El gobernador, por su parte, destacó que "Gladys es muy querida y admirada; no tengo mas que palabras de agradecimiento para ella, una mujer que triunfó gracias a su esfuerzo y quiere sumarse para ayudar". Gladys se definió como "peronista de toda la vida".