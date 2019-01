Cate Blanchet provoca con escenas de sexo y violencia

26/01/2019 -

Cate Blanchett volvió al teatro londinense con "When We Have Sufficiently Tortured Each Other", de Martin Crimp, en la sala Dorfman del National Theatre, una obra con fuertes escenas de sexualidad y violencia, cuyas funciones de preestreno provocaron el malestar de algunos espectadores.

La traducción literal del título sería "Cuando nos hemos torturado lo suficiente" y es una versión libre y contemporánea de la novela epistolar "Pamela", de Samuel Richardson, descrita como una suerte de "50 sombras de Grey" del siglo XVIII, en la que una criada adolescente es víctima de los abusos de su señor y tras varias vueltas de tuerca acaba casándose con él.