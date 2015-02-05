CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de enero de 2019
Por El Liberal
27/01/2019 -
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.30 CINE. TURBO
14.00 CINE. “JUGUETES”
16.00 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO
17.15 CINE. IRENE, YO Y MI OTRO YO
19.00 CINE. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD (CONTINUACIÓN)
21.15 CINE. BAJO LA MISMA ESTRELLA
00.00 ESPECIAL DE AXEL EN MAR DEL PLATA
00.30 MTV CANIGGIA LIBRE
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.30 MAURO, LA PURA VERDAD
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
13.30 MUNDIAL DE HANDBALL MASCULINO 2019
15.30 COCINEROS
17.30 LOCOS POR EL CAMPO
18.00 DOCUMENTALES DE LA TV PÚBLICA
20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
21.00 FESTIVAL PAÍS’19
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS
EL TRECE
09.15 EL GARAGE
10.00 CINE A LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 VIVIR SANTIAGO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 LUNFARDO
19.30 ARABESC
20.00 VHS
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL SUÁREZ VS. DEFENSORES DEL SUD
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.33 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
08.05 OTTO ES UN RINOCERONTE
09.31 VACACIONES EN LAS VEGAS
11.22 LA MÚSICA NUNCA PARÓ
13.23 MI PRIMER AMOR
15.08 SUPERMAN REGRESA
18.12 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE LOS COCODRILO
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
22.00 SUPERMAN REGRESA
TCM
07.46 LOST
08.31 LOST
09.15 LOST
10.00 CASADOS CON HIJOS
11.14 LA NIÑERA
12.25 LOST
13.09 LOST
13.54 CASADOS CON HIJOS
14.19 CASADOS CON HIJOS
14.44 CASADOS CON HIJOS
15.08 LA NIÑERA
15.31 LA NIÑERA
15.55 LA NIÑERA
16.17 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
17.42 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
19.37 ARMA MORTAL 3
22.00 ARMA MORTAL 4
TNT
06.54 MATRIX RECARGADO
09.26 MONSTERS, INC.
11.02 HAPPY FEET
12.56 UN GRAN DINOSAURIO
14.44 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
17.12 EL MAESTRO LUCHADOR
19.14 HOTEL TRANSYLVANIA 2
21.00 ALFOMBRA ROJA - SCREEN ACTORS GUILD AWARDS 2019
22.00 SCREEN ACTORS GUILD AWARDS 2019
SPACE
06.50 AUTOPISTA MORTAL
08.22 FURIA DE TITANES
10.05 BIENVENIDO A LA JUNGLA
11.39 LA ROCA
14.04 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
16.03 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
18.02 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
20.12 SOY LEYENDA
22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
CINECANAL
11.00 MEGAMENTE
12.10 LA ENVIDIA MATA
14.05 EL MARIDO DE MI HERMANA
15.50 LOCO POR MARY
18.00 TODO, TODO
19.45 AMIGOS CON DERECHOS
22.00 TULIP FEVER
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 DOS POLICÍAS REBELDES
10.30 UN PAPÁ GENIAL
12.30 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
15.15 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
17.15 COMER, REZAR, AMAR
19.45 EL CAZARRECOMPENSAS
22.00 LAS VUELTAS DE LA VIDA
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA (AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
DRAGÓN BALL SÚPER:
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
27/01 -30 /01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
20:20 Cast
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS)
27/01 -30/01 22:20 (Subt)
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN
UNIVERSO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -30/01 19:15 (Cast)
LA MULA (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
27/01 -30/01 22:40 (Subt)
EL REGRESO DE MARY
POPPINS (2D)
FAMILIAR (ATP)
27/01 13:45 (Cast) 16:20 (Cast)
18:55 (Cast) 21:30 )Cast) 00:05
(Cast)
SPIDERMAN: UN
UNIVERSO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/01 14:10hs (Cast) 16:30hs (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
27/01 _30/01 18:50 (Cast) 22:30
(Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/01 14:00 (Cast) 16:30 (Cast)
GLASS (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 30/01- 18:45 (Cast)
EL VICEPRESIDENTE (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
27/01 _30/01 22:20(Subt)
HÍPER LIBERTAD
EL REGRESO DE MARY
POPPINS ATP
CASTELLANO 2D 16:50 (EXCEPTO
26-01) - 19:40 - 22:30
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30 (EXCEPTO
EL 26-01)
CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)
DRAGÓN BALL SÚPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30
(EXCEPTO EL 26-01) - 22:50
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO APTA 13
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTIT.2D 22:40 (SOLO JUEVES)
BTS WORLD TOUR LOVE
YOURSELF IN SEOUL
APTA 13 AÑOS IDIOMA ORIGINAL
2D 19:00