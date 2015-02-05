CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de enero de 2019

27/01/2019 -

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FINDE EN NICK

12.30 CINE. TURBO

14.00 CINE. “JUGUETES”

16.00 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO

17.15 CINE. IRENE, YO Y MI OTRO YO

19.00 CINE. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD (CONTINUACIÓN)

21.15 CINE. BAJO LA MISMA ESTRELLA

00.00 ESPECIAL DE AXEL EN MAR DEL PLATA

00.30 MTV CANIGGIA LIBRE

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.30 MAURO, LA PURA VERDAD

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR


TV PÚBLICA

13.30 MUNDIAL DE HANDBALL MASCULINO 2019

15.30 COCINEROS

17.30 LOCOS POR EL CAMPO

18.00 DOCUMENTALES DE LA TV PÚBLICA

20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

21.00 FESTIVAL PAÍS’19


CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS


EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 VIVIR SANTIAGO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 LUNFARDO

19.30 ARABESC

20.00 VHS

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL SUÁREZ VS. DEFENSORES DEL SUD

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

 

CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.33 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

08.05 OTTO ES UN RINOCERONTE

09.31 VACACIONES EN LAS VEGAS

11.22 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

13.23 MI PRIMER AMOR

15.08 SUPERMAN REGRESA

18.12 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE LOS COCODRILO

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

22.00 SUPERMAN REGRESA


TCM

07.46 LOST

08.31 LOST

09.15 LOST

10.00 CASADOS CON HIJOS

11.14 LA NIÑERA

12.25 LOST

13.09 LOST

13.54 CASADOS CON HIJOS

14.19 CASADOS CON HIJOS

14.44 CASADOS CON HIJOS

15.08 LA NIÑERA

15.31 LA NIÑERA

15.55 LA NIÑERA

16.17 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

17.42 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

19.37 ARMA MORTAL 3

22.00 ARMA MORTAL 4

 

TNT

06.54 MATRIX RECARGADO

09.26 MONSTERS, INC.

11.02 HAPPY FEET

12.56 UN GRAN DINOSAURIO

14.44 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

17.12 EL MAESTRO LUCHADOR

19.14 HOTEL TRANSYLVANIA 2

21.00 ALFOMBRA ROJA - SCREEN ACTORS GUILD AWARDS 2019

22.00 SCREEN ACTORS GUILD AWARDS 2019


SPACE

06.50 AUTOPISTA MORTAL

08.22 FURIA DE TITANES

10.05 BIENVENIDO A LA JUNGLA

11.39 LA ROCA

14.04 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

16.03 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

18.02 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

20.12 SOY LEYENDA

22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

 

CINECANAL

11.00 MEGAMENTE

12.10 LA ENVIDIA MATA

14.05 EL MARIDO DE MI HERMANA

15.50 LOCO POR MARY

18.00 TODO, TODO

19.45 AMIGOS CON DERECHOS

22.00 TULIP FEVER

 

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 DOS POLICÍAS REBELDES

10.30 UN PAPÁ GENIAL

12.30 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

15.15 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

17.15 COMER, REZAR, AMAR

19.45 EL CAZARRECOMPENSAS

22.00 LAS VUELTAS DE LA VIDA


A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.


SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.


LA HUAICONDEÑA PEÑA (AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.


CINES

SUNSTAR

DRAGÓN BALL SÚPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

27/01 -30 /01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 Cast

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

27/01 -30/01 22:20 (Subt)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN

UNIVERSO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -30/01 19:15 (Cast)

LA MULA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

27/01 -30/01 22:40 (Subt)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

27/01 13:45 (Cast) 16:20 (Cast)

18:55 (Cast) 21:30 )Cast) 00:05

(Cast)

SPIDERMAN: UN

UNIVERSO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/01 14:10hs (Cast) 16:30hs (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

27/01 _30/01 18:50 (Cast) 22:30

(Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/01 14:00 (Cast) 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 30/01- 18:45 (Cast)

EL VICEPRESIDENTE (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

27/01 _30/01 22:20(Subt)


HÍPER LIBERTAD

EL REGRESO DE MARY

POPPINS ATP

CASTELLANO 2D 16:50 (EXCEPTO

26-01) - 19:40 - 22:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (EXCEPTO

EL 26-01)

CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)

DRAGÓN BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30

(EXCEPTO EL 26-01) - 22:50

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTIT.2D 22:40 (SOLO JUEVES)

BTS WORLD TOUR LOVE

YOURSELF IN SEOUL

APTA 13 AÑOS IDIOMA ORIGINAL

2D 19:00


 
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