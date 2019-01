“Al polvo volverás”

27/01/2019 -

Basilio atendió el celu­lar desorientado en la oscuri­dad del cuarto. Cuando enten­dió lo que le decían respondió que lo lamentaba, pero imposi­ble, no estaba en el pueblo. Cor­tó el llamado y pensó que de ha­berse encontrado en Guatra­ché tampoco se hubiese anima­do. La madrugada del sábado 12 de mayo vibraron teléfonos de otros taxistas y las respues­tas se repitieron: no, no, no. Al­guien incluso dijo: “yo trasla­do vivos”. Hasta que por fin lle­gó un “sí” y minutos después un auto estacionó frente a la puerta del Hospital Manuel Freire, qui­zá el chofer ni se bajó, a lo me­jor realizó desde su sitio de con­ductor esa maniobra mecáni­ca de estirar el brazo derecho y abrir con la punta de los dedos la puerta del acompañante, casi un gesto ameno para que suba el pasajero. Sentaron a Enrique a su lado, reclinaron el asiento, lo acomodaron para que esté bien quieto y lo cubrieron con una sá­bana como si el cuerpo necesita­ra calor, como si no se hubiese escrito y firmado aún su certifi­cado de defunción. Enrique, 33 años, menonita, ahora un cadá­ver de copiloto volviendo a la co­lonia La Nueva Esperanza.

***

Treinta kilómetros de tierra después, el taxi estacionó fren­te a la casa del muerto. Lo lleva­ron a la habitación que utiliza­ba de oficina, lo ubicaron sobre una chapa acanalada con una leve inclinación que acercaba sus pies al piso. El cuerpo debía aguantar, por lo menos, hasta que parte de la familia que vive en Santiago del Estero llegue para velarlo. El algor mortis, esa bajada de la temperatura corpo­ral que acontece tras la muerte, sería potenciada por barras de hielo traídas de una quesería de la colonia y colocadas alrededor del cadáver para conservarlo en el mejor estado posible. Sobre la cara un paño frío protegiendo los ojos. En unas horas, por las canaletas de la chapa, comenza­rían lentamente a caer gotitas.

***

Al otro día Basilio fue a la co­lonia. En los últimos tres años, en sus roles de taxista y pasaje­ro, compartieron muchas ho­ras de ruta con Enrique. Basilio fue quien lo llevó a Santa Rosa a consultar con un otorrino cuan­do se quejaba de dolor de gar­ganta, de los primeros en saber que esa molestia no se curaba con antibióticos, quien lo trasla­daría para cumplir el tratamien­to de quimioterapia ante el diag­nóstico de cáncer de esófago, el que estaría ahí para saber de la metástasis. Basilio Bentivegna –59 años, jubilado docente– ve pasar todas esas idas y venidas por su cabeza como las líneas del asfalto que van quedando siempre atrás.

Aquella mañana de domin­go Jacobo y Abraham, dos de los trece hermanos de Enrique, lo recibieron con una sonrisa, lo hicieron bajar de la camioneta.

–Va a ver lo bien que está- dijeron en ese castellano hostil que les vibra en la laringe como si los lastimara.

Hoy, cinco meses después, al recordar ese momento en que una puerta se abrió y se encon­tró frente al cuerpo-el hielo-las canaletas chorreando, Basilio llora. Basilio llora la muerte, los menonitas no.

***

–No se les cae una lágrima- dice Eladio Weinberger, dueño de la única funeraria de Guatra­ché. En varias ocasiones ha tras­ladado cuerpos hasta La Nueva Esperanza, aunque lo evita por­que el camino es malo y la últi­ma vez se le engranó la caja de cambios. Este año dijo “no” en una oportunidad y ofreció con­seguir una ambulancia de otro lado, sin embargo la familia del difunto activó un plan b: llamar a un taxi. Sería para Enrique.

Eladio tiene 41 años y la casa de velorios que administra exis­te desde antes de que él naciera. Cree que ante la muerte los me­nonitas reaccionan mejor que cualquiera. Ninguna escena de drama. La viven como si nada, dice, como si nada.

***

Llegaron a La Pampa en 1986, eran familias que venían en su mayoría de México, unas pocas de Bolivia. Compraron 10 mil hectáreas de la antigua es­tancia Remecó, al sur de la pro­vincia y se dividieron las tierras en proporción al aporte que rea­lizó cada quien, así fundaron La Nueva Esperanza. De acuerdo a un relevamiento interno en di­ciembre de 2017 sumaban 1619 habitantes, el CENSO 2010 con­taba menos de 1400. En nuestro país existen otras dos comuni­dades menonitas en Santia­go del Estero y una tercera en San Luis, esta última de una lí­nea mucho menos ortodoxa.

Su historia y todo lo que son sólo puede explicarse si se habla de religión y retrocedemos hasta la reforma liderada por Martín Lutero que desencadenó nue­vos movimientos. En Holanda resaltaba la figura de Menno Si­mons, un dirigente anabaptista que en 1521 proclamaba reajus­tar la fe cristiana a los funda­mentos de la Biblia. Los segui­dores de Menno obedecen la fe sin cuestionamientos; se entre­gan a una vida simple y esto va­le para delinear cómo se visten, cómo son sus hogares, de qué modo diseñan sus Iglesias. Ana­lía Di Meo, guía de turismo que realiza visitas a la colonia lo re­sume así: “Para ellos la vida es nacer, crecer, reproducirse, pro­ducir y morir”.

***

En una nota publicada en 2011 en La Nación Revista acer­ca de los menonitas pampeanos se describe a un Enrique: joven, amable, que se dedica a hacer vi­gas y carros y que habla solo de su metalúrgica, porque “pedirle a un menonita hablar de su vi­da es pedirle hablar del trabajo”, escribía el periodista José Supe­ra. Podría ser el Enrique de es­ta crónica, Basilio lo describió casi del mismo modo. No. Es­te Enrique, de acuerdo a los da­tos del Registro Civil de Guatra­ché, en verdad se llamaba Hein­rich Neudorf Wiebe, había na­cido en México en 1984 y tenía cuatro hijos. Amaba a su familia y sufría la enfermedad porque lo obligaba a estar fuera del taller. Soñaba con volar: en los viajes al médico a Santa Rosa solía pe­dir que el taxi se estacione un ra­to frente al aeropuerto para ver despegar aviones.

***

Jacobo Wiebe está dejando todo en orden y empacando sus cosas, la semana que viene se irá con su esposa a vivir a Santiago del Estero. Al escuchar que se detiene una camioneta fuera de su casa, sale.

–Jacobito- dice Basilio a mo­do de saludo.

Jacobito sonríe, se le estiran los ojos azules debajo de la vise­ra. Parece contento, despreocu­pado, alguien incapaz de mentir. Escucha lo que el otro tiene para decir sin mover un músculo de la cara: Basilio quiere visitar la tumba de su hermano, trae unas flores para dejarle, sabe que no es una costumbre de ellos, no quiere molestar.

-Por mí ningún problema, cada uno tiene su…, pero pasa por lo de Abraham que te acom­pañe, yo ahora no puedo con es­to de la mudanza.

***

Los varones desde muy pe­queños visten jardineros oscu­ros, camisas a cuadros, gorras o sombreros texanos. Las mu­jeres vestidos que ellas mismas confeccionan, de tonos apaga­dos, floreados, siempre debajo de sus rodillas y con mangas lar­gas, nada de maquillaje, el cabe­llo recogido y la cabeza envuel­ta en pañuelos: blancos las sol­teras, negros las casadas. Todos y todas hablan un dialecto ale­mán, el plauttdeutsch pero sólo los hombres también el español, ellas no, o no siempre, o no tan­to, o es difícil de saber porque si se les pregunta algo suelen mi­rar al marido con expresión de quien requiere traducción. Van a la escuela hasta los 13 años, su fuerte son las matemáticas, leen sólo la Biblia. Se crían sin televi­sores, sin radio, sin música, sin literatura. No deben tener celu­lares. Nadie posee autos, invier­ten muchísimo dinero en taxis. A los tractores les quitan las cu­biertas y las reemplazan por rue­das de hierro para limitar su uso al trabajo. Se dedican al tambo, a la agricultura, algunos tienen grandes carpinterías, fundaron queserías, tienen fábrica de za­patos, hay almacenes y tiendas y en especial se han convertido en un polo metalúrgico atractivo. Los rodea un mundo moderno del que no son ajenos, pero res­petan sus propias leyes.

–Una vez lo ví mal a Enri­que y le quise dejar un celular, le dije: ‘tenélo escondido, si me necesitás me llamás y te vengo a buscar para ir al médico’. No quiso, nada era más importante que no transgredir las reglas de su comunidad- dice Basilio.

***

Para los menonitas morir es pasar a un mundo mejor jun­to a Dios, siempre y cuando se haya hecho todo bien en la vida, o sea: respetado la religión sin salirse un milímetro del margen de la Biblia.

– ¿Le tienen miedo a la muerte?

– Algunos no, otros sí- res­ponde Juan, 43 años, zapatero de la colonia, mientras pasa la mano sobre el cuero de carpin­cho de unas botas que hizo para un cliente en Buenos Aires.

– ¿Y usted?

–Yo un poco sí- dice y baja la vista, como avergonzado.

Enrique pensaba que derro­taría a la enfermedad y estuvo dispuesto a probar lo que fuera. Desde Bolivia le trajeron un me­dicamento que supuestamen­te curaba el cáncer y en La Pam­pa consiguió cannabis medici­nal para calmar los dolores. In­cluso una vez contrató a Basilio para viajar hasta Olascoaga, un pueblito ubicado cerca de Bra­gado donde lo atendió Máximo Coñequir, jefe Mapuche, médi­co hechicero.

***

Entre la muerte y la resurrec­ción de Cristo pasaron tres días, entre la muerte y el velorio de un menonita transcurre el mismo tiempo. El 15 de mayo, como pequeños insectos buscando el corazón de un hormiguero, fa­milias enteras se encaminaron hasta la fábrica de Enrique, el lugar escogido para despedir­lo. Llegaron en buggys o a pie hasta el campo nº 5 y eran tan­tos que hicieron falta los ban­cos de las nueve escuelas que existen en la colonia para so­portar tres horas de velorio. Llevaron galletitas y termos con café. Adentro del galpón las familias se partieron: muje­res de un lado varones del otro.

La fábrica –dos tinglados unidos frente a la casa fami­liar– fue vaciada por comple­to, solo quedaron las máquinas inamovibles: una grúa, las do­bladoras y cortadoras de ace­ro. En pocos minutos el lugar se llenó y uno de los herma­nos de Enrique calculó más de mil personas. Un canto sacro, un salmo a capela – porque los instrumentos están prohibi­dos– reverberaba en las cha­pas. El cuerpo de Enrique, en el medio del galpón, perma­necía frío en un ataúd de pino. Cornelio, uno de los carpinte­ros de la colonia, se había en­cargado de tomarle las medi­das al difunto y hacer el cajón ese mismo día.

Eusebio Haspert tiene 65 años y lleva siete transpor­tando menonitas. Fue al ve­lorio acompañado por su mu­jer. Recuerda que estuvieron dos horas parados. No vola­ba una mosca y los chicos pa­recían de yeso. Al final se hizo una cola larga para despedirse del difunto. Primero los fami­liares más directos y después los otros. Hasta que subieron el cajón al buggy y el ministro, el padre y el chofer se sentaron arriba del féretro que tenía la tapa medio floja.

***

La Nueva Esperanza está divida en nueve campos al esti­lo de barrios, cada campo tiene su escuela y cada escuela su ce­menterio, ubicado a medio ki­lómetro del aula. El camposan­to es apenas un corral delimi­tado por un alambrado de cin­co hilos, donde no hay lápidas, ni mármoles, ni cruces o placas de bronce. Un rectángulo ma­rrón en medio de un sembra­dío verde al que nadie vuelve salvo para traer a un muerto nuevo. No hay flores, ni fechas recordatorias, ni nada que per­mita saber quién era el hom­bre, la mujer, el niño o la niña cuyos restos descansan a dos metros de la superficie. Solo unas estacas de madera, cua­tro por fosa, distinguen un en­terratorio de otro.

–Él es esto- dice Abraham.

La Biblia, Génesis 3:19, di­ce lo mismo: “polvo eres y al polvo volverás”. Esta maña­na de septiembre, Abraham, que aceptó acompañar al taxis­ta amigo de su hermano, es­tá acuclillado sobre el único montículo de tierra al que aún no le creció el pasto. No sabe bien cómo moverse por el lu­gar, los menonitas jamás vi­sitan a sus muertos. Sobre la tumba sin nombre ni epitafios, Basilio apoya un ramo de mal­vones y alelíes.

–Enrique hizo todo bien. Fue muy buen hermano. Cuando lo precisaba él estaba.

Abraham se pone de pie y recorre el corral. A cincuen­ta metros hay una vaca leche­ra enorme, tumbada y con la boca abierta. La mosca que zumba sobre el hocico con­firma que no hay vida en ese cuerpo. Debajo del animal se descompone una osamenta, los restos de otra vaca. An­tes de subirse a la camione­ta, Abraham no explica cómo es que los animales llegaron a morir allí. Después dice:

–A veces extraño a él, pero qué vamos a hacer.

***

En la oficina donde perma­neció tres días recostado so­bre barras de hielo, lo único que sobrevive de Enrique es un secreter de roble con la ta­pa baja. En un rincón de la sa­la, el mueble desentona. Hoy el lugar es la pequeña cocinaco­medor de una casa de familia. Abraham se instaló allí con Eli­zabeth y los mellizos. El tiene 20 años, ella 19, los bebés ape­nas 2 meses. La pareja se casó el año pasado, pero hace poco tiempo se instaló aquí, al lado de la casa del difunto, para cui­dar de la viuda y sus vástagos.

Detrás de la oficina, separa­do por una pared de durlock, está el dormitorio de la pare­ja. Una cama de dos plazas con colchón mullido, dos chifonie­res de cedro, una lámpara ali­mentada por una garrafa. Los mellizos duermen en la prac­ticuna, rubios, rozagantes y abrigados. Uno de ellos se lla­ma igual que su abuelo pater­no y su tío: Heinrich. Nacer, crecer, reproducirse, producir y morir. El ciclo de la vida vuel­ve a empezar.