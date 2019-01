Atlético Madrid ganó y sigue dando pelea

Fotos FESTEJO. Antoine Griezmann celebra el primer gol del conjunto de Simeone, para derrotar al Getafe en el duelo de elencos madrileños. El "Colchonero" sigue de cerca al puntero Barcelona, que juega hoy.

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, se acercó ayer al líder de la Liga de España, Barcelona, tras vencer a Getafe 2 a 0 como local en un partido de la 21ª fecha. Los goles del conjunto madrileño fueron anotados por el francés Antoine Griezmann y Sául Iñíguez, a los 27 y 37 minutos de la primera parte.

El ex arquero de River, Leandro Chichizola estuvo entre los suplentes de Getafe, que terminó el partido con nueve hombres por las expulsiones del togolés Djené Dakoman y el uruguayo Leandro Cabrera sobre el final.

Atlético acumula tres victorias consecutivas en Liga y un invicto de 18 fechas, que le permiten ubicarse segundo con 44 unidades, a dos de Barcelona, que mañana visitará al Girona.

Por otra parte, el argentino Franco Damián Vázquez marcó uno de los tantos con los cuales Sevilla goleó a Levante, como local por 5 a 0.

Vázquez, nacionalizado italiano, de 29 años y ex Belgrano, Palermo y Rayo Vallecano, marcó el tercer gol del equipo sevillano a los 71 minutos.

Los restantes tantos del vencedor, dirigido por el español Pablo Machín, fueron marcados por el francés Wissam Ben Yadder (48m), el brasileño André Silva ( 60m), Pablo Saravia, de tiro penal (80m) y el holandés Quincy Promes (90m).

En Sevilla ingresó el ex defensor de Racing, Estudiantes y River Gabriel Mercado a los 12 minutos en lugar del lesionado Sergio Gómez.

Sevilla ahora se ubica en el tercer puesto con 36 unidades a 10 puntos del Barcelona en zona de clasificación para la Liga de Campeones 2019-2020.

En otros partidos de la fecha Leganés y Eibar (Pablo De Blasis y Gonzalo Escalante) empataron 2 a 2 y Valencia (Ezequiel Garay) le ganó 3 a 0 al Villarreal.

Hoy jugarán: Real Valladolid- Celta de Vigo (8.00), Girona vs. Barcelona (12.15), A. Bilbao vs. Real Betis (14.30), Real Sociedad vs. Huesca (14.30), Espanyol vs. Real Madrid (16.45).