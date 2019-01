Fotos Hallan a niño de 4 años deambulando; huía de golpizas de su madre

27/01/2019 -

AÑATUYA, Taboada (C) Un menor de 4 años fue encontrado la noche del viernes caminando desnudo por la ruta provincial 21, en inmediaciones de una estación de servicios a la salida de la ciudad. Una pareja que circulaba por el lugar encontró al pequeño y les llamó la atención que se encontrara caminando solo, desnudo y en una zona oscura. Le preguntaron de dónde venía, pero no quiso responder. De inmediato lo llevaron a su domicilio. Lo vistieron y le sacaron una foto. La publicaron en las redes sociales y grupos de whassapp, para encontrar a la familia del menor. Llamativamente pasaron las horas y nadie fue por él. En los primeros minutos de ayer sábado una vecina lo reconoció e indicó el lugar donde vivía. También facilitó la identidad de la madre. A esta altura, ya de oficio comenzó a actuar la policía, para interiorizarse de la situación. Cuando el niño fue restituido, allegados a la familia contaron una historia que estremeció a propios y extraños. El pequeño era víctima de salvajes golpizas y por eso había huido de su hogar, al que no quería volver, según manifestaron las personas que lo contuvieron. Tras quedar con su madre, ésta le habría recriminado su "comportamiento" y lo sometió a una nueva golpiza. Esta vez el hecho quedó registrado en un video que de inmediato se viralizó. Con esta nueva prueba, en forma urgente, la Defensoría de Menores a cargo de la doctora Patricia Bentancort dispuso medidas tutelares de oficio, porque no hubo denuncia penal. En primero lugar se decidió que el menor quede al cuidado del hogar "El Refugio" de la Asociación Haciendo Caminos. En tanto que la fiscalía ordenó actuación de oficio, y personal de la Comisaría Cuarta del Menor y la Mujer realiza la investigación de rigor. Mañana lunes podría haber novedades respecto de la situación de la madre, una joven de 20 años domiciliada en el barrio San Jorge. También actuó de manera rápida la Subnaf, que se interiorizó del caso del pequeño. Se supo que su padre vive en esta ciudad, y que ayer se lo notificó de la situación, ya que no convive con él. La Justicia evaluará de oficio los pormenores del caso, y se esperan novedades en las próximas horas.