La Rioja decidirá hoy si Sergio Casas puede ir a la re-reelección

27/01/2019 -

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en La Rioja se hará hoy una consulta popular obligatoria que definirá si el gobernador Sergio Casas puede presentarse a la re-reelección.

Están habilitadas para votar 280.500 personas en 204 mesas, menos del 1% del padrón a nivel nacional. Habrá sólo dos boletas: "Sí" y "No". Si gana el "Sí", Casas podrá presentarse a la elección por otro mandato, que aún no tiene fecha. Para que la enmienda sea rechazada, según el Tribunal Electoral provincial, el "No" debe sumar el 35% o más del padrón, cercano a los 98.500 votos.

Postura de Cambiemos

La oposición política riojana que lidera el frente Cambiemos, pero que también tiene a fuerzas del peronismo, continuó con las críticas pese al aval de la Corte Suprema y se mostró unida.

Allí se reunieron el vicegobernador Néstor Bosetti, el intendente de la capital riojana, Alberto Paredes Urquiza, y los líderes de la UCR como los senadores nacionales Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, y el diputado nacional Héctor Olivares.

A su vez, Cambiemos ratificó que volverá a recurrir a la Corte Suprema en caso de que el Tribunal Electoral provincial dé como ratificada la enmienda y habilite la reelección de Sergio Casas sin que el "Sí" haya llegado al 35% del padrón electoral.

Así, el año de la elección presidencial arranca con un test en las urnas desde el primer mes, en este caso con esta consulta popular obligatoria que definirá si Casas puede volver a presentarse para una contienda electoral.