Lavagna: "No se puede seguir pensando en ajuste y más ajuste"

27/01/2019 -

El economista y diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna, afirmó que existe una situación de "emprobrecimiento general de la sociedad" con un "gran impacto en la clase media" y pidió "cambiar la lógica del ajuste y más ajuste".

"Hay que ver cómo empezar a transitar un camino para revertir esto. Hay que cambiar la lógica, porque no se puede seguir pensando en ajuste y más ajuste, hay que crecer. La prioridad tiene que ser crecer".

Además subrayó que "el objetivo número uno no tiene que ser reducir el gasto público, lo que no significa que no sea importante tener superávit".

El legislador resaltó que ello "significa hacer a la Argentina cada vez más chiquita con más pobreza y falta de trabajo".

Analizó que se debe poner "un foco más grande en la producción" y pronosticó que "el próximo presidente va a tener que sentarse con el FMI" porque "en la situación actual no hay manera de cumplir con los vencimientos". Resaltó que se debe "discutir con seriedad" y "no hay que entregarse", pero "eso no significa romper con el FMI o despreciar los mercados".