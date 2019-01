Fotos Taquicardia

27/01/2019 -

La taquicardia es un tipo frecuente de trastornos del ritmo cardíaco (arritmia) en el que el corazón late más rápido de lo normal. Es normal que la frecuencia cardíaca aumente durante el ejercicio o como una respuesta fisiológica al estrés, a un traumatismo o a una enfermedad (taquicardia sinusal). Pero en la taquicardia, el corazón late más rápido de lo normal en las cavidades superiores o en las cavidades inferiores del corazón, o en ambas, al estar en reposo. Las señales eléctricas que se envían a través de los tejidos del corazón controlan la frecuencia cardíaca. La taquicardia se presenta cuando una anomalía en el corazón produce señales eléctricas rápidas que aceleran la frecuencia cardíaca, que normalmente es de unos 60 a 100 latidos por minuto en reposo. En algunos casos, la taquicardia no causa síntomas ni complicaciones. Pero si no se trata, puede alterar el funcionamiento normal del corazón y provocar complicaciones graves, como: • Insuficiencia cardíaca. • Accidente cerebrovascular. • Paro cardíaco repentino o la muerte. Los tratamientos, como los medicamentos, los procedimientos médicos o la cirugía, pueden ayudar a controlar los latidos del corazón acelerados o a abordar otras enfermedades que contribuyen a causar taquicardia. Síntomas Cuando el corazón late demasiado rápido, es probable que no bombee sangre de manera eficaz al resto del cuerpo. Esto puede impedir que llegue oxígeno a los órganos y los tejidos, y puede ocasionar los siguientes signos y síntomas relacionados con la taquicardia: • Dificultad para respirar. • Aturdimiento. • Pulso acelerado. • Palpitaciones cardíacas: latidos del corazón muy acelerados, molestos o irregulares, o una sensación de "salto" en el pecho. • Dolor en el pecho. • Desmayo (síncope). Algunas personas con taquicardia no tienen síntomas, y la afección solo se detecta durante una exploración física o con una prueba de control del corazón llamada "electrocardiograma". Cuándo consultar al médico Hay varias afecciones que pueden causar frecuencia cardíaca acelerada y síntomas de taquicardia. Es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso, y la atención médica adecuada. Consulta con el médico si tu hijo o tú tienen algún síntoma de taquicardia. Si te desmayas, tienes dificultades para respirar o sientes dolor en el pecho durante más de unos minutos, busca atención de urgencia, o llama al número de emergencias. Busca atención de urgencia si alguien tiene estos síntomas. Causas La causa de la taquicardia es algo que interrumpe los impulsos eléctricos normales que controlan el ritmo de bombeo del corazón. Muchas cosas pueden causar o contribuir a causar los problemas del sistema eléctrico del corazón. Entre ellos: • Daño del tejido cardíaco por una enfermedad cardíaca. • Vías eléctricas anormales en el corazón presentes al momento del nacimiento (enfermedades cardíacas congénitas, como el síndrome de QT largo). • Enfermedad o anomalía congénita del corazón. • Anemia. • Ejercicio. • Estrés repentino, como un sobresalto. • Presión arterial alta o baja. • Fumar. • Fiebre. • Tomar demasiado alcohol. • Beber demasiadas bebidas con cafeína. • Efectos secundarios de los medicamentos. • Abuso de drogas recreativas, como cocaína. • Desequilibrio de electrolitos, sustancias relacionadas con minerales necesarias para la conducción de los impulsos eléctricos. • Tiroides hiperactiva (hipertiroidismo). En algunos casos, no puede determinarse la causa exacta de la taquicardia. Factores de riesgo Toda enfermedad que provoque mucha tensión en el corazón o que dañe el tejido cardíaco aumenta el riesgo de taquicardia. Los cambios en el estilo de vida o el tratamiento médico disminuyen el riesgo asociado a los siguientes factores: • Enfermedad cardíaca. • Presión arterial alta. • Apnea del sueño. • Tiroides hiperactiva o hipoactiva. • Fumar. • Diabetes. • Consumo excesivo de alcohol. • Consumo excesivo de cafeína. • Consumo de drogas recreativas. • Estrés psicológico o ansiedad. • Anemia. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de taquicardia son: • Edad mayor. El deterioro del corazón relacionado con la edad te hace más propenso a padecer taquicardia. • Familia. Si tienes antecedentes familiares de taquicardia o de otros trastornos del ritmo cardíaco, corres mayor riesgo de padecer taquicardia. Complicaciones Las complicaciones de la taquicardia varían en gravedad según factores como el tipo de taquicardia, la velocidad y la duración de la frecuencia cardíaca acelerada, y la presencia de otras enfermedades cardíacas. Las posibles complicaciones son: • Coágulos sanguíneos que pueden provocar un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco. • Incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre (insuficiencia cardíaca). • Desmayos o pérdida de la conciencia frecuentes. • Muerte súbita, por lo general asociada únicamente con la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular Prevención La forma más eficaz de prevenir la taquicardia es mantener el corazón sano y reducir el riesgo de contraer una enfermedad cardíaca. Si ya tienes una enfermedad cardíaca, hazte controlar y sigue el plan de tratamiento para reducir el riesgo de sufrir taquicardia. Prevenir enfermedades cardíacas Hazte tratar o elimina los factores de riesgo que pueden provocarlas. Toma las siguientes medidas: • Haz ejercicio y sigue una dieta saludable. Lleva un estilo de vida saludable para el corazón: haz ejercicio de manera regular y sigue una dieta saludable con bajo contenido de grasa que sea rica en frutas, vegetales y cereales integrales. • Mantén un peso saludable. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. • Mantén bajo control la presión arterial y los niveles de colesterol. Haz cambios en tu estilo de vida y toma medicamentos según las indicaciones del médico para corregir la presión arterial alta (hipertensión) o el colesterol alto. • Deja de fumar. Si fumas y no puedes dejar por tus propios medios, habla con tu médico sobre las estrategias o los programas para ayudarte a abandonar el hábito. • Bebe con moderación. Si eliges tomar alcohol, hazlo con moderación. Para los adultos sanos, esto significa hasta una copa por día para las mujeres de todas las edades y para los hombres mayores de 65 años, y hasta dos copas por día para los hombres menores de 65 años. Para algunos trastornos, es recomendable que evites por completo el alcohol. Pídele al médico consejos específicos para tu enfermedad. • No consumas drogas recreativas. No consumas estimulantes, como la cocaína. Consulta con el médico sobre un programa adecuado para ti si necesitas ayuda para dejar de consumir drogas recreativas. • Usa los medicamentos de venta libre con precaución. Algunos medicamentos para el resfrío o la tos contienen estimulantes que pueden desencadenar latidos del corazón acelerados. Pregúntale al médico qué medicamentos tienes que evitar. • Limita la cafeína. Si consumes bebidas con cafeína, hazlo con moderación (no más de una a dos bebidas por día). • Controla el estrés. Evita el estrés innecesario y aprende técnicas de control para manejar el estrés normal de una manera saludable. • Asiste a los controles programados. Hazte exploraciones físicas regulares e informa al médico sobre cualquier signo o síntoma. Hazte controlar y tratar las enfermedades cardíacas existentes. Si ya tienes una enfermedad cardíaca, puedes tomar medidas para reducir el riesgo de sufrir taquicardia u otra arritmia: • Sigue el plan. Asegúrate de entender el plan de tratamiento y toma todos los medicamentos como se te indique. • Informa los cambios de inmediato. Si los síntomas cambian o empeoran, o si tienes nuevos síntomas, informa al médico de inmediato.