Fotos La Expochef produjo toda una revolución en Villa Carlos Paz

27/01/2019 -

Hoy será la última jornada de la Expochef que se realiza desde el jueves en el predio del Carlos Paz Rugby Club, a la vera del lago San Roque. Se trata de una exposición en la que el arte culinario y las comidas en sí, son las principales protagonistas. Más de 20 food trucks con comidas y sándwiches gourmet característicos de Argentina y el resto del mundo participan de la feria. Un gran comedor fue desplegado para que los visitantes puedan disfrutar tranquilos no sólo de variados platos, sino además de los espectáculos previstos para grandes y niños. Uno de los atractivos más importantes son las clases de cocina que llevan a cabo distinguidos chef de Argentina como Santiago Giorgini, Jimena Monteverde, Paco Almeida, El Gordo Cocina y Lucas Galán, entre otros. Adrián, organizador del evento, contó: "Expochef tiene muchas cosas. Pueden venir a comer en familia, los menores de 12 años no pagan. Hay un montón de food trucks; son 22 puestos de gastronomía con mucha variedad de comidas. Hay platos venezolanos, mexicanos, asado, hamburguesas; y para tomar cervezas artesanales y un mercado de productos". Las entradas tienen un costo de 100 pesos, pero antes de las 20 el ingreso no tiene costo y entre las 20 y las 21 entran dos personas al precio de una.