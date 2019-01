"Los Carabajal" estrenarán show en Cosquín 2019

27/01/2019 -

Después de la gran presentación que tuvieron en Jesús María, "Los Carabajal" se subirán al escenario Atahualpa Yupanqui, de Cosquín, el miércoles 30, pasada la medianoche.

¿Qué esperan para cuando se presenten en Cosquín?

Tratar de dejar un mensaje. Tenemos 30 minutos nada más, eso ya está especificado, y dentro de ese tiempo nosotros nos planteamos que tenemos que presentar un espectáculo que deje un mensaje, que haga un aporte para Cosquín. Que la gente lo tome sería maravilloso. Que los medios lo tomen sería también maravilloso porque es difícil hacer una propuesta que tenga un armado en imágenes, en intenciones de canciones, a raíz del corto tiempo que tendremos. A pesar de eso, nosotros venimos ensayando y armando el espectáculo donde estará presentes Jacinto Piedra, Julio Argentino Jerez, Andrés Chazarreta, Agustín Carabajal, Carlos Carabajal... Vamos a estrenar un tema que no es nuevo, pero sí tiene una connotación de una profundidad en su poesía sobre los derechos de los aborígenes, que se llama "Holocausto indígena", y que le pertenece a Carlos Carabajal y a Juan Carlos Carabajal.

¿Éste sería el mensaje que van a dejar en Cosquín o hay otros?

El mensaje fundamentalmente es jugarse en escenarios tan importantes como Cosquín donde, por ahí, la mayoría va a buscar el aplauso fácil; y la otra es expresar la identidad fuerte que tenemos Los Carabajal con Santiago del Estero, con nuestra cultura y mostrar lo que somos, somos chacarera, somos Santiago del Estero.

En Jesús María se ratificó la buena relación que existe entre ustedes y Los Rojas, con la mixtura que hicieron en el escenario. ¿Cómo se dio esa posibilidad?

No había nada planeado, simplemente los encuentros que tenemos con ellos son desde el corazón, desde el sentimiento puro, desde la amistad profunda que existe, desde la admiración mutua. Ellos siempre confiesan que por "Los Carabajal" sienten una admiración muy especial. Cuando escucharon "Domingo santiagueño", "Como pájaros en el aire"... se sintieron tan identificados con nosotros porque fue como si fueran ellos los que estaban cantando. Entonces, a partir de ahí hay una similitud de sentimientos por la música, por la familia, y hemos entrelazado la amistad y una hermandad muy fuerte. Y no es postura lo que pasa arriba de un escenario, es desde el corazón. Esa es la relación que tenemos con ellos y la que hace que desde Lucio, Jorge y yo, surjan intenciones de hacer un espectáculo juntos para recorrer el país. Si se concreta eso, la gente se va a ver reconfortada y agradecida porque en la expresión de Los Carabajal y Los Rojas hay un mensaje de familia en este tiempo en el que es muy necesario porque hay mucha disgregación.

¿Están evaluando efectivamente la realización de esa gira en conjunto?

Esa es la charla previa, la charla de café, mensajes por celulares, y que al momento de fijarlo como más firme va a requerir un encuentro, una planificación. Por ahora, va generándose naturalmente ese deseo. En el deseo está la fuerza que pongamos para que se concrete.

Nuevo disco y documental

Hablas de que la consigna de Los Carabajal ha sido siempre la de "no bajar los brazos" y a pesar de los pergaminos y reconocimiento a nivel nacional e internacional, siguen ensayando y trabajando arduamente. ¿Cómo enfrentan Los Carabajal estos tiempos actuales que se viven?

Con trabajo. Con ingenio. Y con proyecciones. A pesar de las grandes dificultades que hay, nosotros ya hemos empezado a grabar el disco número 53, ya llevamos 7 temas grabados que hemos comenzado en un estudio en Mina Clavero y que va a continuar , en la segunda etapa, en Buenos Aires, con algunos invitados que aún no los tenemos confirmados, pero proyectando siempre. A la vez hemos comenzado a filmar el documental de "Los Carabajal", porque no queremos que pase el tiempo, y que de aquí a 20 ó 30 años se recurra a los archivos y por ahí los archivos tengan datos que no son tan concretos. Por eso hemos querido que este documental tenga el testimonio de cada uno de nosotros cuatro, con la certeza de que lo estamos contando las personas que hemos vivido esas situaciones. Ya lo hemos comenzado y este año lo vamos a seguir desarrollando. Aparte de las giras del verano, ya tenemos fecha en mayo para Misiones; el proyecto de hacer dos recitales en La Trastienda, Buenos Aires. Nosotros vamos mirando el futuro con todas las dificultades que tiene cualquier músico, pero poniéndole toda la energía y creatividad.

Para el disco número 53 de su carrera ya grabaron temas que les pertenecen: "Mirando arder la leña, una chacarera que comparto con Mario Álvarez Quiroga; además, "Reina de la Chacarera" de Walter; y "Yo soy de los tiempo de antes", de Cali; entre otras. La idea es acentuar en canciones nuevas para renovar el repertorio y para dar a conocer la creatividad que va surgiendo.