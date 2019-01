"Yo creo que no hay una crisis creativa, sino poca difusión"

27/01/2019 -

En este último tiempo se ha venido hablando de que existe una suerte de crisis en la creación. "Musha" Carabajal compartió su punto de vista al respecto. "Yo creo que no hay una crisis. Yo hago un análisis en lo que proponen, por ejemplo, el dúo Orellana- Lucca como autores, y son canciones de alto vuelo musical y de profundidad en su poesía. Raly tiene canciones bellísimas; Peteco, también que no se conocen aún; Cuti es un creador nato. Hay otra gente. Hace poquito estuve hablando con Facundo Toro y le pregunté si su padre, Daniel Toro, seguía componiendo y me dijo: ‘No tanto, pero de vez en cuando compone’. Esas canciones cuando alguien las grabe, seguramente están garantizadas porque viene de alguien que conoce, que sabe y que tiene buen gusto. Y las nuevas generaciones van componiendo. Por supuesto, hay algunos que pueden tener una visión o temas que no están al nivel, pero está buena la búsqueda. Hay nuevos valores, nuevas canciones. No hay una crisis. La creatividad no se para. Falta que se dé a conocer a nivel nacional y a la vez que esos autores jóvenes tengan la posibilidad de difundir sus temas a nivel nacional. Por eso, me parece a mí, que el tema de las televisaciones en donde un solo número ocupe 3 ó 4 horas de televisación, tapa toda la renovación, porque no hay lugar para los músicos de las nuevas generaciones, y no van a aparecer esos temas hasta que no tengan posibilidad de mostrarlos a nivel nacional".