"Musha" supera una dura enfermedad, a fuerza de no bajar los brazos

27/01/2019 -

H ace un par de días, en el cierre del Festival de Jesús María, más de 12 mil almas ovacionaron la presentación de "Los Carabajal", y "Musha" Carabajal, uno de los líderes del grupo, no pudo contener la emoción. El aplauso cerrado del público fue una "caricia al alma", y significó no sólo el reconocimiento a 50 años de trayectoria, sino la invitación a no bajar los brazos, y a continuar creando. Así lo experimentó especialmente Musha, quien a lo largo del 2018 le había peleado a una situación complicada de salud, y en enero pudo descomprimir la angustia gracias a los buenos resultados que le dejó un tratamiento. "Los Carabajal" habían pisado el escenario de Jesús María con la fuerza de siempre, para hacer cantar y bailar al público, que recibía con entusiasmo la propuesta de los santiagueños, pero apenas unos pocos, sabían que para "Musha" ese reconocimiento tenía otro valor, y en escena lo compartió con los Rojas, otra familia de raíces folclóricas (cuyas cabezas más visibles son quizás Lucio y Jorge Rojas), a los que se sienten unidos no solo por la música, sino por la amistad. "Por toda la contención que tuve en el 2018, porque fue grande la angustia que viví, en Jesús María, en ese momento de tanta emoción, de sentir y ver la gente cómo nos aplaudía, no me pude contener, y me quebré. Es que hacía poco que me habían dicho que está todo bien (con su salud), que sólo tengo que hacerme controles, y para mí fue como sacarme una bolsa de cemento de la espalda. Todo eso hizo que explotara en emoción, más el abrazo de Lucio, de la gente... toda esa fuerza, esa energía se volcó y me quebré", reveló "Musha" a EL LIBERAL abriendo el corazón antes de sus próximas presentaciones. El regalo de las redes sociales Pero el apoyo del público se vive no solo en los festivales, sino a través de las redes sociales, adonde la comunicación es cada vez más activa, y "Musha" no es ajeno a ese otro escenario. "Yo he atravesado por un estado de salud complicado, y el saludo, el estímulo de la gente me dio toda la fuerza, más allá de, por supuesto, el apoyo de mi mujer Miriam, de mi familia, del grupo, de mis amigos directos, ese mundo del Face, de las redes sociales, a mí me dio mucho amor, mucha comprensión y mucha fuerza para superar una situación que gracias a Dios está controlada y casi diría superada. No digo al ciento por ciento, pero estamos en un 80%, 90% de superar una situación de salud", señaló. Y agregó: "Lejos del brillo del escenario está lo humano. Yo siempre digo que no soy artista sino un trabajador de la cultura, trabajo por la identidad santiagueña y voy a trabajar siempre. El artista es para el escenario, abajo está el humano". Pero una cosa va unida a la otra. El escenario le permitió conocer a Los Rojas, con quienes forjó una amistad, la que le acercó la posibilidad de continuar con su tratamiento cuando su obra social ponía trabas y su médico había cerrado la clínica donde se atendía. Entonces, bastó un llamado de Miriam (la esposa de Musha) a Lucio Rojas, preguntando por un médico que trabaja con ellos en la Fundación con la que ayudan en el Chaco Salteño, para que la solución llegara. "Soy un bendecido", remarcó "Musha", emocionado.