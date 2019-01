Fotos Los impuestos se llevan entre un 37 y un 80% del precio de productos de consumo masivo

27/01/2019 -

La carga impositiva que poseen diferentes productos que van desde los alimentos de consumo masivo hasta productos que se demandan a diarios como los combustibles y la indumentaria u otros que se adquieren con menor frecuencia como los automóviles, representa entre un 37% a un 54% del valor final de esos bienes, según un análisis realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). De acuerdo con ese informe, en promedio un 38,8% de lo que paga el consumidor en línea de caja de un supermercado, se lo lleva el Estado. "El nivel de carga tributaria en la Argentina está entre los más altos del mundo. La presión fiscal será récord en 2019, cerrará en 33,2% del PBI sumando impuestos nacionales, provinciales y municipales", explicó Nadín Argañaraz, director del Iaraf. El economista señaló que acorde al sistema tributario hay dos grupos que tributan de forma distinta el Impuesto al Valor Agregado (IVA ). Esto sucede en el caso de los alimentos que tributan IVA por el 21% y los que pagan 10,5%. Los que tributan la totalidad del IVA tienen una carga impositiva del 42,3%. En esa lista están los enlatados, la mermelada, las galletitas, entre otros artículos de primera necesidad. "Los que pagan 10,5% de IVA , tienen una carga impositiva menor, de 36,9%", agregó el economista. Los cortes cárnicos y el pan están en este último grupo. Si un kilo de asado cuesta $175 (precio promedio relevado por el Indec en la canasta del IPC ), $110 son para la industria y los $65 restantes van a las arcas estatales en concepto de IVA , Seguridad Social, Ganancias, Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos y Tasas Municipales. Las bebidas tributan más que los alimentos. El 44% del precio final de cualquier vino o espumante es para pagar impuestos, un porcentaje alto incluso a pesar de que la industria no está gravada con impuestos internos. La cerveza podría costar menos en el mostrador si el fisco no se quedara con el 52,3% del precio final. Y la alícuota de un litro y medio de gaseosa llega a 49.6%. Por otro lado está el caso de los combustibles. A nivel local, el presidente de la Cámara de Expendedores (Cepase) Pedro Llorvandi, indicó que "en la nafta súper, si el precio es de $42, a la petrolera van $20 y al Estado nacional bajo todo concepto van $22, con valores a enero de este año", indicó el estacionero. Puntualizó que "este mismo ejemplo se reproduce en el gasoil y en los productos premium". A nivel nacional, según el estudio de Argañaraz, quien carga un litro de nafta súper en cualquier surtidor del país, contribuye con el 34,3% del precio final (promedio) en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC ) -un cargo adicional por el dióxido de carbono (CO 2)-, IVA e Ingresos Brutos. Con el gas pasa algo similar, aunque la presión tributaria es bastante menor. El usuario promedio (R3) paga 22,55% de impuestos. A su vez, según el reporte del Iaraf , en el caso de los juguetes hasta el 48,22% del precio final de un juego de mesa, un kit didáctico o de una pelota fabricada en la Argentina son impuestos. "En Argentina, los ciudadanos pagan altos impuestos. Por ejemplo, cuando se compra una gaseosa en un quiosco, el 50% del precio son impuestos. El fisco tiene una alta carga tributaria y eso se debe a la necesidad de recaudar más para financiar un gasto público permanentemente en ascenso", indicó Argarañaz. "El peso que tiene el Estado en Argentina es alto para poder financiar el gasto publico", ratificó el economista.