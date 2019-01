Backstreet Boys lanza nuevo disco e inicia gira mundial

Notas Relacionadas

Santiagueña se llevó el premio a Mejor Maquilladora en California

27/01/2019 -

El grupo estadounidense Backstreet Boys publicará en los próximos dìas su décimo disco de estudio "DNA" que incluye algunos de los temas previamente presentados, como "No Place", su último single "Chances"’ -escrito por Ryan Tedder y Shawn Mendes- y su primer adelanto, "Don’t Go Breaking My Heart", apuntó la agencia Europa Press.

A partir del 11 de mayo, la banda iniciará su "DNA World Tour", su mayor gira en 18 años y durante tres meses actuará por toda Europa y el continente norteamericano.