Benedetto repitió festejo: "Estamos de pie", afirmó

28/01/2019 -

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto aseguró esta noche que su equipo debe demostrar que está "de pie", luego de haber perdido ante River Plate la final de la Copa Libertadores de América 2018.





"Hay que demostrar que estamos de pie, hacer borrón y cuenta nueva, y dar vuelta la págna", resaltó Benedetto, quien marcó el gol del empate 1-1 ante Newell’s Old Boys, en Rosario.





En cuanto al partido contra los rojinegros, Benedetto comentó: "Me voy contento por lo individual, no era el resultado que queríamos, pero también es bueno no perder".





"El técnico está probando y me siento cómodo jugando tanto con Carlos (Tevez) como con Wanchope (Ábila)", señaló.





Repitió el festejo

Mucho se habló de aquel festejo del 9 de diciembre, cuando Benedetto metió el 1-0 y sacó la lengua camino al festejo, mirando a Montiel. El propio delantero después explicó, a principio de año, que no estaba arrepentido porque le había salido festejarlo así, no para gastar a nadie sino por la propia alegría. Y ahora, en el empate contra Newell’s, el Pipa volvió a hacer una celebración similar, a pura adrenalina y sacando la lengua, mirando a las cámaras. Cara desencajada, ojos ‘deformados’, cara rara.