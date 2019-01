"Se verá algún repunte, pero restringido al campo, no se va a sentir en la ciudad"

Fotos ABRAM. La incertidumbre electoral, clave.

¿La caída de la actividad habrá tocado un piso en diciembre?

Lo que se espera es que en el primer trimestre se vea algún repunte porque se ha levantado una cosecha bastante buena de trigo y de girasol y eso podría empujar un poco la economía. Pero, va a estar bastante restringido a lo que es la ruralidad, no se va sentir tanto en las ciudades. A partir de ahí lo que se espera es que en el segundo trimestre haya un empuje más fuerte del campo por la cosecha gruesa y que vaya aportando cada vez más Brasil. Bolzonaro anunció medidas que han sido vistas como muy favorables para los mercados con lo cual es muy probable que implique un mayor ingreso de capitales y un mayor nivel de actividad. Pero va a ser difícil que se sienta mucho fuera de lo que sea la ruralidad.

Puede haber una mejora del consumo, si afloja la inflación. Pero no esperamos una recuperación muy fuerte. Lo malo es que en el tercer trimestre va a apretar seguramente la incertidumbre electoral y cuanto más fuerte sea, más se va a desacelerar el nivel de actividad en el tercer trimestre y mayor va a ser la caída en el cuarto. No veo un segundo semestre bueno.

¿El Gobierno tendrá un pequeño viento de cola de la economía a la hora de las elecciones?

La recuperación no va a ser fuerte en el primer semestre y en el segundo se va a amesetar. Después quizá termine el año en caída. Algunos sectores se van a sentir un poco mejor a la hora de votar que lo que estaban ahora pero no va a ser algo fuerte. Vamos a llegar a mediados de año con una inflación en baja, eso no va a jugar a favor. Tampoco es esperable que la pobreza baje demasiado.

¿Cómo se ubicará la inflación este año? Más cerca del 23 o del 30%?

La inflación va a bajar en este trimestre a un rango de 3 a 2,5%. En el segundo trimestre estará por debajo del 2%. El hecho que hayan prometido no emitir juega a favor. El problema es cuándo va a empezar a apretar el riesgo electoral. Si hay expectativas muy fuertes que no gane Macri las elecciones, muy probablemente eso va a hacer que la gente se saque de encima los pesos. Va a haber fuerte caída de la demanda de pesos, una fuerte depreciación y el dólar va a pasar a buscar la banda superior que no solamente está casi 30% del piso sino que además va subiendo 2% por mes y puede que en el segundo trimestre la bajen a 1,5%, así que en el año la depreciación del peso en caso de mucha incertidumbre puede rondar el 50%. Eso para mí implica que en el segundo semestre volveremos a ver que la inflación se acelera y terminamos con una inflación de no menos del 35%, lamentablemente.

¿Qué factores pueden influir en acelerar un eventual repunte de actividad?

En el escenario internacional hay menos incertidumbre en este primer semestre de la guerra comercial entre EEUU y China. Ahora las expectativas de que haya una suba de tasa de interés en EEUU sea fuerte, es baja, eso hace que haya más disponibilidad de capitales en el mundo y eso a la Argentina le viene bien porque necesita tomar deuda. Por otro lado hace que el dólar valga menos o por lo menos no tienda a apreciarse. Cuando el dólar vale menos todos los productos comercializables que exportamos suben y si se aprecia, bajan por eso no nos conviene que se aprecie el dólar. Pero es un año que va a tener mucha incertidumbre y cuando sucede eso la gente no solo fuga capitales sino que tiene menos para gastar porque hay menos financiamiento. Con alta incertidumbre la gente consume e invierte menos.

¿Marzo será un mes difícil para la economía familiar?

Lo más importante en términos que la familias tengan una mejora a partir de marzo, tiene que ver con que la inflación siga bajando. Además, se van a empezar a aprobar los convenios colectivos (paritarias) con lo cual aunque no recuperen lo perdido, al menos van a tener aumentos que van a compensar en parte esa pérdida. Probablemente en el segundo trimestre esa baja de la inflación permita alguna recuperación de los salarios. Pero entrado el segundo semestre va a estar la complicación porque si hay mucha incertidumbre electoral, el peso se va a depreciar y la inflación va a ir acelerándose.