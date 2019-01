Rosales: "Venezuela es el nuevo ejemplo del fracaso de las ideas socialistas en su máxima expresión"

Fotos MIRADA. Para Rosales, Venezuela "se termina hundiendo por sus propios errores".

28/01/2019 -

La crisis institucional económica, social y política que por estos momentos vive Venezuela, puede generar un fuerte impacto en la región, "porque ha dividido aguas y en particular en la Argentina". Al menos así lo consideró el analista de temas internacionales, Luis Rosales, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

¿La crisis institucional que vive Venezuela va a provocar divisiones en la región?

-Esta situación claramente ha alineado o ha conformado dos bloques, un bloque mayoritario y mucho más poderoso lo que marca que la región ha pendulado del bolivarianismo que era la ideología dominante hace unos años, hacia posiciones más de centro y centroderecha. El hecho de que Brasil, Perú, Colombia, Argentina se hayan alineado de un lado, marca claramente una señal muy fuerte. En América Latina vamos a tener que convivir con esta división y hay que analizar cómo van sucediendo los hechos en Venezuela que tienen un final abierto, no se lo puede interpretar bien desde ninguna lógica lo que está pasando. Allí han aflorado las dos legitimidades que presumen cada uno de los bando, por un lado la legitimidad del presidente de la Asamblea Nacional (Juan Guaidó) que está establecida por la Constitución Venezolana, y que desde nuestra óptica es la legitimidad venezolana, tienen razón los que están en contra de Maduro, tiene la legalidad de su lado, pero el régimen de Maduro, como siempre este tipo de regímenes son legales y legítimos en la medida que las reglas de juego le favorezcan. Cuando las reglas de juego los dejan de favorecer ahí las cambian y se produce una crisis de legitimidad. En la Venezuela de Maduro, cuando en el 2015 por primera vez el pueblo venezolano rechazó en elecciones libremente al chavismo, a partir de allí los resultados no los pudo definir nunca más en las urnas el chavismo. Y de ahí no se arriesgó a convocar a elecciones nuevamente libres y creó una legitimidad nueva basada en el poder constituyente. Es decir, como la Constitución ya no le servía, plantearon una instancia superadora de la Constitución, creadora de la Constitución y esto en realidad, es el origen de todo el conflicto. Hay que ver cómo evoluciona esto en las próximas horas y a partir de allí, veremos si los efectos de esta división de aguas en los países de Latinoamérica son permanentes o coyunturales por lo que vive Venezuela.

Más allá de los errores propios del chavismo, ¿hubo responsabilidad de los líderes de la región que apoyaron este régimen e hicieron la vista gorda de lo que pasaba en Venezuela como Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa para que se haya llegado a esta crisis?

-Sin dudas, además se beneficiaron económicamente, por lo menos los argentinos, de los demás no me constan. Aquí está más que probado que hicieron pingues negocios, negociados, con el régimen ultracorrupto de Maduro y antes de Chávez, desde todo punto de vista. Allá hay una enorme responsabilidad. Ahora, el tema de fondo es que toda la región podría también sacar una buena conclusión, aprender una lección: ya no hay lugar a esta altura del siglo, con el partido comunista chino transformado en el baluarte del capitalismo y del libre comercio a nivel mundial, para inventar la pólvora. Quién podría creer que Maduro y sus generales corruptos muy vinculados al narcotráfico iban a poder generar una utopía superadora del injusto y desigual capitalismo, como sistema de generación y distribución de riqueza. Que es injusto, seguro, pero hay que enseñar sistemas que lo superen que lo mejoren, hay diferentes variables, variantes, el capitalismo del norte de Europa, asiático, norteamericano. Pero para lo que no hay lugar es para experimentos de esta índole; no se los pueden seguir tolerando como tampoco a la gente que irresponsablemente propicie esto, en la teoría es atractivo, interesante, bastante bien escrita, con buenos eslogans, escrita con mucho romanticismo, pero el problema de fondo es que puesta en práctica fracasa. Fracasó en la Unión Soviética, en la China comunista, en Corea del Norte, en Polonia, en Alemania Oriental, en la propia Cuba. Y ahora otro nuevo fracaso en Venezuela registrémoslo, aprovechemos eso, no sigamos dedicándole tanta energía, esfuerzo, buena voluntad de tanta gente a un proyecto, a un modelo que fracasa cuando se pone en práctica. Suena tentador que pareciera que puede resolver las injusticias y las desigualdades que genera el sistema dominante, pero que puestas en prácticas generan mucho más problema que lo que generaba el sistema que vino a reemplazar. Eso está demostrado, y esta es una nueva elección para la región y la humanidad. Ya que tenemos en la Argentina tanta gente dedicada a la ciencia política, tan enamorada de estos proyectos utópicos, que agudicen el ingenio e inventen algo superador. No puede ser que sigan recitando en forma un poco aggiornada, las mismas consignas que fracasan cuando son aplicadas. Venezuela es el nuevo ejemplo del fracaso de las ideas socialistas, de la izquierda en su máxima expresión, del rechazo al sistema dominante, no lo supera lamentablemente, se termina hundiéndose por sus propios errores. Venezuela es un nuevo ejemplo de esto.

¿Considera acertada la posición del presidente Macri de salir de manera apresurada a apoyar el gobierno de Guaidó?

-Salieron casi todos los países del grupo de Lima, no es apresurado. Me parece que es correcto, porque es coherente con lo que se viene haciendo hace bastante meses, años. Desde que Venezuela abandonó el camino de la legitimidad en 2015, muchos países de la región comenzaron a tomar estas posiciones.