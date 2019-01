Fotos "Si lo económico empeora crecerán las alternativas "

28/01/2019 -

El año electoral y la expectativa centrada en las candidaturas de distintas figuras políticas del escenario nacional para las Presidenciales, también fueron analizadas por el periodista Luis Rosales. "Es t amo s p o r t e rmi - nar enero y tomando lo que fue el 2015, llama la atención que a esta altura esté apagado o no esté instalada fuertemente la elección como tampoco los candidatos para las presidenciales. ¿A qué se debe?, la gente tiene la cabeza en lo económico y otros problemas. A mí me parece lo mismo, que la elección está un poco apagada. Pero la gente aún está de vacaciones, y después de enero y febrero se va a activar. Hay bastante incertidumbre, porque todo depende de la situación económica, si ésta se mantiene y tiende a mejorar, seguramente Macri va a ser reelecto. Ahora, si existiera algún incidente como el del año pasado que nadie lo previó, seguramente se le va a complicar mucho al Presidente. Allí crecerían las posibilidades de Cristina Kirchner y me parece que el 60% de los argentinos saldría desesperado a buscar una alternativa superadora de Cristina, que por la propia crisis si se generara, no sería Macrí y ahí hay lugar para una opción distinta", analizó el periodista. Igualmente sostuvo que aun "es bastante prematuro señalar resultados. La mayoría de los analistas está hablando de una polarización, pero es una polarización baja porque sumados dan 60%, un poco menos, entre Cristina y Macri, lo que demuestra que todavía hay lugar para otra opción, pero no logra tomar envergadura como para poder llenar ese espacio", recalcó Rosales. ¿La diáspora peronista conspira contra la posibilidad de construir una alternativa que pueda romper esta polar ización? -Sin dudas, el peronismo está muy dividido y el gobierno trabaja en este sentido, también habría que prestar atención a los candidatos que vienen fuera del sistema, sobre todo si hubiera alguna crisis importante, la candidatura de Espert que es un economista puede crecer de manera importante. La candidatura del peronismo alternativo también tendría espacio en esa circunstancia, pero todo depende de cómo evolucione la economía.