Comunicado de Jefatura de Gabinete y el Enrese sobre una solicitada de la Nación por la tarifa social

28/01/2019 -

"Ante expresiones vertidas a la opinión pública por la Secretaría de Energía de la Nación, donde da a entender que las provincias son las que deberían hacerse cargo de la tarifa social, ya que la eliminación de las mismas surge de un convenio que ha producido mayor transferencia de recursos a los estados provinciales, nos vemos en la obligación de desmentir esas afirmaciones", comienza el comunicado enviado a EL LIBERAL por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia y por el Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero, Enrese.

El texto indica: "Por el contrario, no solo no se han acordado compensaciones especificas para tal fin, sino que además, en nuestro caso, Santiago del Estero, ha iniciado acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la eliminación en forma unilateral del Fondo Solidario Sojero, (el que sí, era un convenio establecido en el Pacto Fiscal oportunamente firmado) lo que nos ha privado de importantes ingresos tanto para el Estado provincial como municipios".

"Aclaramos por lo tanto -agrega el comunicado oficial-, que desde el 1 de enero de este año, se ha eliminado (al igual que en el transporte público) el subsidio nacional que permitía acceder a ciertos sectores de menores ingresos, a una tarifa social eléctrica, y no hay convenio alguno que transfiera recursos y decisiones, tal como se publicó, textualmente: "... es una decisión de cada provincia determinar quiénes son los beneficiarios de la tarifa social de electricidad"... Esto no puede ser así -afirman-, porque no podemos decidir sobre algo que ya no existe, como tampoco existen recursos girados a nuestra provincia para tal fin, es por ello que nos vemos obligados a realizar esta aclaración".

"La eliminación de este tipo de subsidios, como parte de una política presupuestaria de ahorro en el gasto para eliminar el déficit fiscal nacional, es algo que comprendemos, pero que lamentablemente viene produciendo importantes aumentos en todos los servicios públicos como gas, electricidad y transporte, son resoluciones de organismos, como en este caso, la Secretaría de Energía, de exclusiva competencia nacional", concluye Jefatura de Gabinete y el Enrese.