Olímpico intentará llevarse todo de Corrientes

Fotos CRUCIALES. Jeremiah Massey y Jonatan Machuca, en diferentes roles, serán fundamentales esta noche.

28/01/2019 -

Olímpico cambió críticas por elogios en calidad de visitante y esta noche tendrá la chance de llevarse todo de Corrientes, donde enfrentará a Regatas tras haberle ganado el sábado a San Martín.

El equipo de Adrián Capelli intentará ratificar todo lo bueno que mostró en los dos primeros partidos de la gira, donde evidenció una mejoría en el aspecto ofensivo, que había quedado como una cuenta pendiente en los partidos de local.

Vencer a Regatas no será una labor sencilla, ya que el conjunto de Lucas Victoriano es uno de los mejores de la competencia, viene de cuatro victorias consecutivas y marcha como único escolta de San Lorenzo de Almagro.

El aspecto defensivo será fundamental importancia, ya que una de las claves será controlar a jugadores de la categoría de Paolo Quinteros, Fabián Ramírez Barrios, Jonatan Treise y Anthony Smith, entre otros.

También será un desafío para el equipo afianzar una estructura de pases en la ofensiva, con el propósito de realizar una buena selección de lanzamientos y elevar los porcentajes de efectividad.

En el aspecto individual será un partido clave para el pívot dominicano Luis Santos Bonilla, que llegó para reemplazar al brasileño Caio Torres, y todavía no logró adaptarse a la competencia.

Olímpico ya ganó dos de los tres partidos de la gira por Formosa y Corrientes, pero va por más.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además los siguientes enfrentamientos: 21, Boca vs. Ferro; 21.30, Estudiantes vs. Weber Bahía (Gustavo D’Anna será uno de los jueces) y San Martín vs. La Unión.