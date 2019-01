28/01/2019 -

Emiliano Basabe disfrutó los triunfos ante La Unión y San Martín y ahora está ilusionado con ganarle a Regatas.

"‘Ellos se hacen muy fuertes de local, vienen de un par de victorias, inclusive dejando a Boca en un score muy bajo y jugando muy bien en ataque, pero si estamos bien podemos hacerles también un buen partido. Hay que seguir apoyándonos en la defensa", comentó el alero de Olímpico.

Al ser consultado por su momento personal, explicó: "Con la participación que me está dando el entrenador me siento muy cómodo, la verdad que el rol de todos es importante. En los últimos partidos encontramos puntos en varias manos y no dependimos tanto de Solano y Massey como venía ocurriendo en un par de juegos anteriores. Ahora nos estamos soltando todos con participación colectiva en ataque".

Por último, señaló: "Hay que seguir por este camino, tratar de jugar más en transición, manteniendo nuestra defensa que nos permite dejar al rival en tanteadores bajos".