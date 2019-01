Gallardo: "Los rivales hoy nos sacan ventaja"

28/01/2019 -

El entrenador Marcelo Gallardo admitió anoche que los rivales que enfrenta su equipo le "sacan ventaja" y que no pueden "darse el lujo de perder tres partidos seguidos", además de anticipar el posible fichaje del colombiano Jorge Carrascal.





"No cambia mucho mi discurso de hace tres días, me gustaría decir otra cosa, pero es cuestión de tiempo. Hemos tenido que jugar esta seguidilla y está claro que no estamos bien, tenemos que tener calma y paciencia, y empezar a prepararnos con trabajo que es lo único que existe para competir de la mejor forma", argumentó en conferencia de prensa.





Y siguió: "No podemos darnos el lujo de perder tres partidos seguidos, vamos a tener que hacer un esfuerzo en conjunto para que esto no vuelva a pasar".





"Los rivales hoy nos sacan ventaja y lo estamos pagando caro. No hay superioridad en el juego, pero pagamos caro los errores que cometemos. Nos convierten y nos cuesta muchísimo sacar los partidos adelante. Estamos jugando y perdiendo y esto no sería tan grave s i perdiéramos amistosos de pretemporada", comentó.





"Tenemos confianza en nosotros mismos, sabemos que tenemos un buen equipo, los jugadores que vinieron se van a acoplar y, con trabajo, vamos a revertir los malos resultados", continuó.





Gallardo adelantó que en la próxima semana se podría incorporar el colombiano Jorge Carrascal.