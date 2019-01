"El movimiento obrero tiene que dar un apoyo al candidato que viene"

Fotos BARRIONUEVO. Pidió un cambio.

28/01/2019 -

El secretario general del gremio de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, Luis Barrionuevo insistió en la idea que "Lavagna tiene que ser candidato" para las elecciones de 2019 .

En este marco, consideró que "el movimiento obrero es el que tiene que dar un apoyo al candidato que viene porque por ahí es donde pasan las peleas por la inflación y los salarios"

Consideró además que Lavagna "fue muy inteligente. Lo primero que me pidió fue una reunión con los dirigentes".

También habló sobre la financiación de las campañas y el jefe de los gastronómicos dijo: "En el sindicato está permitido que inviertas", y aclaró que esto es así porque el dirigente sindical puede acceder a cargos políticos. Sin embargo, negó los rumores que dicen que financiará la campaña de Lavagna. Luego, explicó que a él no le interesa ocupar cargos políticos. "A mí lo que me preocupa es que los gastronómicos me voten", dijo, y agregó: "Llevo más de 30 años al frente. Me elige la gente".

En la mesa de Mirtha Legrand, Barrionuevo desmintió que tuviera denuncias por enriquecimiento ilícito y dijo: "Yo no soy un hombre rico".