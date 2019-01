Christoph Waltz contundente: "El villano perfecto no existe"

28/01/2019 -

Quentin Tarantino descubrió en él a ese sádico sonriente que era el coronel Landa de "Inglorious Basterds" y Sam Mendes lo convirtió en el siniestro Blofeld que persigue a James Bond, pero el ganador de dos Óscar Christoph Waltz no cree que exista una receta para componer al villano perfecto. "El villano perfecto no existe, como no existe la madre perfecta. Los héroes necesitan antagonistas para erosionar esa perfección, porque, si no, no habría historia", señaló el actor quien estrenará en febrero su último trabajo, "Alita: Battle Angel". La película, dirigida por Robert Rodríguez, es una ambiciosa y espectacular adaptación de un cómic manga futurista de Yukito Kishiro, con James Cameron como productor y coguionista. El proyecto tardó 15 años en realizarse, ya que era un empeño personal del director de "Titanic", pero "Avatar" y sus secuelas se cruzaron en el camino y lo obligaron a posponerlo y a pasarle la batuta a Rodríguez. El panorama que dibuja "Alita" es bastante agorero, con una elite invisible que controla y engaña a una población sometida, y humanos conviviendo con "cyborgs". Waltz no cree que haya que esperar 500 años para ver cómo la tecnología modifica al ser humano.