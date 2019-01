Adoptaron a un perro y lo devolvieron a la semana por un insólito motivo

Hoy 15:57 - Juan tiene 4 años, fue rescatado en Tigre (Buenos Aires) y luego de una semana de ser adoptado fue devuelto por su familia adoptiva por una insólita razón.



Cuando Claudia Giunta encontró a Juan lo vio flaco y lastimado. Estaba sobre el puente Taurita, que une los municipios de Tigre y San Fernando. “Lo tuve más de ocho meses, hasta hace 10 días, que una familia quiso adoptarlo”, contó la mujer. Y así fue. Sin embargo, se contactaron con ella para devolver al can.



“Me dijeron que se había robado comida de la mesa. Que lo descuidaron y pasó eso. Yo no lo podía creer, realmente me llamó la atención que quisieran devolver a un perro por eso”, indicó Claudia.



Juan tiene 4 años y fue adoptado junto a otro perro: “El otro es más chiquito, sigue con la familia, pero estamos analizando qué vamos a hacer. Obviamente que ante la mínima duda lo sacamos del lugar”, agregó la mujer, quien junto a dos amigas se encarga de rescatar perros de la calle, sanarlos, alimentarlos e intentar ubicarlos para que tengan una nueva familia.



“Estamos muy tristes. Devolvieron a Juan por robar un poco de comida de arriba de una mesa. Ellos sufrieron mucho en la calle y hay que tenerles mucho amor. Buscamos adopción para Juan”, escribió una de las mujeres que trabaja con Claudia.



“Son perros de la calle, que sufrieron el frío y el hambre. Eso hay que

tenerlo en cuenta. Por más que les den de comer, conviven con el recuerdo. Es común que un perro quiera comer algo que está arriba de la mesa o revuelva la basura. Yo tengo 5 perros, todos rescatados de la calle, y hacen lo mismo. No es algo tan grave como para querer devolverlo”, sostuvo Claudia, quien ofrece a los perros rescatados a través de su cuenta de Facebook.



A raíz de que la publicación se hizo viral -en Twitter superó los 18 mil retuits y los 14 mil likes- Claudia comenzó a recibir muchos mensajes por Facebook, llamadas a su teléfono y mensajes en su número de WhatsApp. “No lo podía creer. Entre 60 y 70 personas se contactaron para adoptar a Juan. Pero también logramos que muchos perros consigan nuevas familias. A veces sucede algo malo y vienen 100 cosas buenas”, manifestó.