Terapeuta que “curaba” la homosexualidad hoy busca pareja gay

Hoy 16:29 -

El polémico terapeuta de “conversión gay”, David Matheson decidió "salir del armario" y, después de más de 30 años de matrimonio, ha explicado el verdadero motivo de su divorcio: “Estar en una relación íntima con un hombre ya no era algo que quería evitar. Se había convertido en una necesidad”, ha explicado en su cuenta de Facebook.



El autor del libro “Convertirse en un hombre completo” y creador de varios programas experimentales para “curar la homosexualidad” hizo esta revelación en su cuenta de Facebook.



“Hace un año me di cuenta que tenía que hacer cambios sustanciales en mi vida. Me di cuenta de que no podía quedarme en mi matrimonio más tiempo”, escribió su divorcio después de 34 años de matrimonio.



Así, el terapeuta señaló que su matrimonio se estaba desmoronando y que “estar en una relación íntima con un hombre ya no era algo que quería evitar. Se había convertido en una necesidad”.



David animó a más gente a “ser realmente dueños y sentirse seguros de su camino de vida”. Aunque no se arrepiente de su trabajo, ya que “ayudó a muchos”, aunque reconoció que le “había hecho daño a algunas personas”. Según informan medios ingleses, Matheson hizo pública su orientación sexual después de que la organización LGTBQ Truth Wins Out revelara un comentario hecho por Rich Wyler, su compañero en las terapias de conversión.