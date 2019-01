Tevez: “Si Guillermo seguía como DT no me veía otro año en Boca”

Hoy 20:19 -

Carlos Tévez concedió una entrevista imperdible en “No todo pasa” en la que habló sobre su relación con Guillermo Barros Schelotto, la final perdida con River y su futuro dentro de la institución.

“No estamos al nivel que queremos, pero el equipo va mejorando. Este es el precio que pagamos por un recambio tan grande, pero apuntamos a jugar mejor, a ver un Boca más vistoso”, declaró el “Apache”.

Asimismo, hubo espacio para la autocrítica: “Me está costando agarrar ritmo, pero es normal. No me desespero”. Y agregó: “La importancia que me da Alfaro lo tomo como un mimo, para que vuelva el Tevez de antes”.

En el final, habló sobre su relación con GBS: “No jugaba porque Guillermo no me tenía en consideración. Para no entrar en conflicto, me comí muchísimas cosas que en otro club no me la hubiese comido. En el último tiempo hubo muchas faltas de respeto. Pero nunca se me vio con cara de or… Siempre tiré para adelante. Primero estaba Boca”

“Sabía que la llegada de Zárate era para sacarme a mí. Si Guillermo seguía de técnico, no me veía otro año en Boca. Con Guillermo limamos las asperezas, por algo convivimos un año; siempre estábamos unidos con Guillermo por el bien de Boca”, manifestó Tevez.

Y cerró: “Yo percibía que Guillermo me iba a terminar sacando. Ya tuvimos muchas charlas con Guillermo y le dije las cosas en la cara. Somos todos responsables por igual de la final perdida”.