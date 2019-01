FÚNEBRES | 29 de enero de 2019

29/01/2019 -

FALLECIMIENTOS

- Nicolás Quiñones

- Pedro Alberto Tignanelli Petriar

- Renée Estela Recalt

- José Ramón Chorén Martínez

- Edgardo Abraham Chamut

- Oscar Clemencio Frías

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Meme Beltrán, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Malena y demás familiares en este momento de pesar.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Beatriz y Yolanda Costas participan el fallecimiento del padre de sus amigos Willy y Karina. Acompañan a toda su familia en este triste momento.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Pablo De Bonis, su esposa Rosana Romero Acuña e hijos participan con dolor el fallecimiento del papá del querido amigo Darío y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Que dios le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Risa Manzur de Bonemberg y sus hijos Cinthia, Jorge, Erika y Solange Bonemberg participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa Astún, su hijo Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega y familia participan su falelcimiento y acompañan en el dolor a sus hijas Karina y Darío. Ruegan al Señor por su feliz resurrección

CHAMUT, EDGARDO ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino ". Su hermana Verónica, su cuñado Juan Manuel, sobrinos Juan Ignacio y Carolina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHAMUT, EDGARDO ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su tía LLamili, sus primos Roberto y Jose Luis Gerez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FARÍAS, OSCAR CLEMENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su esposa Berta gómez, sus hijos Claudia, Norma, Mirta, Omar, Luis, Pedro, Germán, Miguel, nietos, hijos pol. bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cemenenterio de Tipiro, casa de duelo 6to. Pje. y Cº 106 Bª Gral. Paz. EMPRESA SANTIAGO

GÓMEZ, ANGÉLICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La comisión de San Antonio "Pan de de los Pobres" participa con dolor su fallecimiento e invita al novenario a partir de hoy en la iglesia San Francisco a partir de las 20 hs.

GÓMEZ, ANGÉLICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Juan Roldán participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Claudia y acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANGÉLICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Porque fuiste una fiel servidora del Señor en la tierra, excelente vecina y persona, la familia Anriquez, participa y acompaña a sus hijas y toda su familia. Que en paz descanse. Juana Gómez de Anriquez, sus hijos Luis, Amanda, Germán y Ricardo.

HELMAN, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/1/19|. Su esposa Leonor Carol, sus hijos Guillermo y Patricia, Juan Carlos y Karina, Federico, Romualdo, Matilde, sus nietos y bisnieta lo despiden con amor e invitan a la misa el día viernes 1 de febrero en Catedral Basílica a las 20.30 hs con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

HELMAN, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/1/19|. Sus hermanos Silvia y Luis César Urtubey, Juan Carlos y Blanca de la Garma; Susana Helman y sus sobrinos lo despiden con amor e invitan a la misa el día viernes 1 de febrero a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplir 9 días de su partida a la Casa del Señor

HELMAN, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/1/19|. Sus primos Chichi Agüero y Beatriz Fernández, sus hijos Jorge, Miguel Ángel, Juan José, Carlitos y Anabel con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HELMAN, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/1/19|. Sus primas Norah Agüero Echegaray de Rizo Patrón y familia; Carmen Agüero Echegaray de Manzur y familia; María Cristina Agüero Echegaray y familia; Patricia Petros y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria e invitan a la misa el día viernes 1 de febrero en Catedral Basílica a las 20.30 hs con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

QUIÑÓNES, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su esposa Alicia Argañaraz sus hijos Betina, Baby, Susy, Moni, Leandro, h. políticos Alfredo, Jose, Martin, nietos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Sus sobrinas Lidia, Marta, Graciela, María Rosa y María Fernanda Secco y sus familias participan su fallecimiento, agradecemos a Dios haber compartido su vida, el amor y los afectos.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su sobrina Ana Carolina Habra y sus hijos Ana Carolina y Guillermo Ferreiro Habra despiden a la querida tía Renée con gratitud por todo lo compartido.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su sobrina Chiqui Habra y sus hijos Mariano, Gonzalo, María Inés, María Belén, María del Huerto y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento en la certeza de que siga viva en nuestros corazones.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su sobrino Mario Habra y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Fredy, Carli, Alicia y Marite y demás familiares en su dolor , rogando por una pronta y cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Compañeros de trabajo de su nuera Ana María Jorge de Habra, ruegan oración en su memoria. Gustavo Sisalli, Hugo Cano, María E. Scrimini, Mariano Paz, Tamara Gonzalez, Gisela Saavedra, María Ester Vazquez, Marías Rojas, Tamara Saavedra, Ing. Jacqueline Aboslaiman, Gladys Forte, Anahí Yance, Martín Carbonel.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|.Tu ahijada Marta y tu sobrino Helmut te despedimos con cariño. Gracias tía por todo, te vamos a extrañar especialmente los 6 de noviembre. Descansa en paz.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Arturo Madías, su esposa María Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia y Jimena y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Carmen Alicia Correa, sus hijos Leandro y Neliné Peiretti acompañan en el dolor a su hija Marité y flia. y sobre todo a su nieta María Eugenia Carol Habra por la pérdida de la querida Lala. Rogamos oraciones para su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin y pronta resignación para sus fliares. ¡Descansa en paz Lala hermosa mujer en todo sentido!

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Sus amigas del café, Albina de Varas, Maruja de Haick, Elena de Durán, Lilia de Giuliano, Mary de Simón, Margarita Leiva y Blanca de Mateo, participan el fallecimiento de su querida amiga de Réene, acompañan a su familia en este momento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Ana Beatriz Gatti participa de su fallecimiento y acompaña a Alicia y demás fliares. en estos momentos de profundo dolor y tristeza, elevemos plegarias para el eterno descanso de su alma.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Compañeros de su nieta Eugenia Carol del Boletín Oficial de la Provincia, la acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Los amigos y compañeros de trabajo de su hijo del corazón José Cortez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. "Mujer ejemplar no es fácil de hallarla. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas". Nico y Chini Habra Fernández y Lisardo Rodríguez despiden con dolor su partida terrenal y dan gracias a Dios por haber compartido sus vidas con ella. Siempre con nosotros estarás. Abrazan a su familia en este difícil momento. Descansa en paz!.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Olivia Soria y sus hijos Olivia y Félix Carol, su hijo político y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Fallecio el 28/1/19|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gómez Terzano participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Reene y acompañan con mucho cariño a sus hijos Alicia, Marité, Carli y Freddy y sus respectivas flias. Elevan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Los compañeros y amigos de la Promoción 1967 del Colegio Nacional Absalón Rojas participan de su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Fredy ante la pérdida de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. María Teresa Alba Nicolau, sus hijos María alejandra Canllo y María soledad Canllo participan su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustí y Virginia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Vicente Pullarello y Alba Nicolau participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Desde Tucumán Tyti, Nelly y Guillermo Goytia despiden con dolor a la querida Sra. Renée y hacen llegar sus condolencias a sus hijos, hijos políticos, nieto y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Elevan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Las amigas de su nieta, Ma. Eugenia Carol Habra: Carmen, Neliné, Leandro, Pamela, José, Silvana y Jorge, la acompañan en el dolor por la pérdida de su querida Lala. Que brille para ella la luz que no tiene fin. rogamos oraciones para la pronta resignación de su flia.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Mario Zain Pinto, su medio hermano, participa con dolor su fallecimiento y dice, Nueva Francia estará de luto por la partida de su gran directora y maestra de su escuela. mujer inteligente y luchadora. Que descanse en paz.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. El centro Amigos del Ciego participa con gran pesar el fallecimiento de Adelina, colaboradora y miembro de su comisión directiva. Ruega al Señor por su eterno descanso y resignación para sus seres queridos, a quienes estrecha en un fuerte abrazo.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La Comisión de Cultura (Periodo 2011 y 2014) de la Soc. Sirio Libanesa, participa el fallecimiento de quien fue un miembro activo de dicha comisión destacándose por su personalidad, simpática y muy ilustrada Lucho Zanello y Mony Salomón acompañan a Eugenia y demás familiares ante la pérdida de su madre para quien ruegan su eterno descanso en la Gloria del Señor.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. "Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Ade estarás siempre en el recuerdo y las oraciones de tus vecinos y amigos; Martita Acosta, Rosita Sánchez, Kuky y Tito Romano y Pato Franceschi, con profundo dolor participan su partida al Reino de los Cielos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. José Lugones, Manuel Lugones y flia., Maria Ines Lugones e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|.Su amiga y vecina, participan con dolor su partida al Reino de dios Betty Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo y Alejandro. Ruegan oraciones en su memoria.,

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. "Señor recíbela en tu Reino y brille para ella la luz eterna". Lucy de Abutt y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|.Toto, Zulma y sus hijos Agustin y Mauricio, participan con pesar su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria Y acompañan a sus hijos en el dolor.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. El Consejo Directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero, participan con pesar el fallecimiento de la madre de la farmacéutica Maria Eugenia Chazarreta y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Consuelo Escobar, sus hijos Alvaro Maidana y flia y Daniel Maidana, despiden con profundo dolor a su amiga Ade. Que brille para ella la luz de Dios, persona buena. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. El Cielo se ilumina por la llegada de este hermoso ángel, nuestra querida Adelina, por más difícil que sea estamos seguras de que estás en un mejor lugar, sin dolor, ni sufrimiento. Siempre te guardaremos e nuestros corazones. Personal de Farmacia urbana acompaña a su hija María Eugenia.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La promoción de Maestros 1951, de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a sus hijos y nietos, en estos momentos de mucho dolor y tristeza. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Tus enseñanzas quedaron grabadas en la mente y corazón de los ex alumnos de tu querida escuela de Nueva Francia. Sembraste la semilla del saber, respeto, alegría y principalmente del amor. Ya estarás con tu ex alumno Palito, cantando y bailando danzas tradicionales como solían hacerlos. ¡Descansa en paz señorita maestra! Pocha Paz de Ledesma y familia participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus familiares.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Martha Giovannini, su esposo Tomás Bóboli, sus hijos Anto y Luciano participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su gran amiga Vivi. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Socios, CD y filiales del interior del Grupo Literario Reencuentro participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia. Fue una gran colaboradora de las actividades de la institución y querida por sus hermanos de las letras. Te recordaremos por tu alegría, tus ocurrencias, eras un ser de luz y gran amiga. Descansa en paz. Abrazamos en su dolor a su querida familia.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Como me duele amiga tu partida, te recuerdo como docente en Nueva Francia, los viajes, reuniones, tus cuentos, tu alegría a flor de piel, siempre hemos estado unidas en nuestras confidencias, risas y lagrimas. Descansa en paz, estarás siempre en mi. Tu amiga. Petty Medina.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. El Consejo Directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con pesar el fallecimiento de la madre de la farmacéutica María Eugenia Chazarreta y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Carlos W. Martinez, sus hijas Rosa Elizabeth,Analia del Valle y Sandra Mabel y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus familiares, hijos y nietos, rogando una pronta y cristiana resignación.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega Cra. Viviana Del Carmen Chazarreta. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre su matriculada Cra. Viviana Del Carmen Chazarreta. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La Honorable Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega Cra. Viviana Del Carmen Chazarreta. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Gerencia, Secretarias Técnicas, Área Contable, Área de Servicios Sociales y Empleados del CPCESE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Cra. Viviana del Carmen Chazarreta. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Empresa CAMH S.A participa con dolor de su fallecimiento.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Ing. Marcelo Tarchini y familia participa con dolor su fallecimiento.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Compañeros y amigos de su hijo Roberto de la Direc. de Planeamiento, acompañan a el y toda su familia ante la desaparición física de su Sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Arq. Aldo Hid y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Roberto Salto. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Saludamos con profundo respeto a sus hijos y nietos; sus amigos de siempre Elsa M. Mayuli y Mirta Lamas y sus respectivas flias. Ruegan oraciones en nombre de su querida amiga. Que descanse en paz.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Jesús, invocando sus promesas te encomendamos a Perla, fundadora y socia de nuestro Grupo, y dá consuelo a su flia. Apostolado de la Oración Parroquia Santo Cristo. Rogamos oraciones en su nombre.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Manuel y Roberto Isac y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres, Domingo Abdul ajad participan el fallecimiento de doña Perla y ruegan oraciones en su querida memoria.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Sus hijos Diego, Vanina, Eva, Romina h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad, el corteja partirá de calle 59 s/v Bº Ej. Arg. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Amigo como presintiendo tu destino, aceleraste el encuentro con tu hermano del alma Lito y no solo eso, sino que también compartieron con nosotros momentos gratos que quedarán en nuestros recuerdos. Descansa en paz. Tus amigas desde que pisaste suelo santiagueño: Coca, Norma, Pelada, Alicia, Teresa, Luis y Machi Díaz, participan con dolor su fallecimieinto. ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación a su flia.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Dios recibe en tu reino misericordioso a mi amigo y compadre. Alicia Díaz y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria y pronta resignación a sus hijas: Vanina, Diego, Eva, Romina y nietos.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. El centro de atletas de Central Córdoba participa de su fallecimiento y acompaña a su familia en esta terrible pérdida.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Pocho Zerda y familia participan con dolor la pérdida de su querido amigo Pedro. Se ruega una oración en su memoria. Hasta siempre "Pedro Sofanor", como te decíamos.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Ing. José Félix Alfano, presidente del Club Central Córdoba, participa con profundo dolor su fallecimiento.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. "La agrupación Teto Vieyra" del Club Central Córdoba: Raúl Lezana y flia; Edy Vieyra; Vitillo Vieyra; Orlando Bucci, Amado Roldán, Hugo Vieyra, Juancho Cinferoni, Chuky Zavaleta lo despiden con cariño y queda el recuerdo de tantas tardes gloriosas de sus goles olímpicos que perduraran en la memoria de todos los hinchas ferroviarios que tuvimos la suerte de verte en un campo de juego. Hasta Siempre Pedro Alberto. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. El Club Atlético Central Córdoba, participa con profundo dolor el fallecimiento de este gran Jugador y Mejor Persona. Gloria de nuestra Centenaria Institución. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento a los momentos inolvidables que nos hiciste pasar. Q.E.P.D. Negro Tignanelli querido.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. "Chiquitín, partiste y nos dejaste un enorme vacío". Sus amigos que nunca lo ovidarán Miguel Riccardo, Hugo Agostinelli, Carlos Tobar y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento de gran pesar.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Luis Américo Valoy, Sara Velda, sus hijos Jorge Luis y Darío Luis y sus amigos Jeremías Valoy participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Fernando Cáceres y José Luis Pérez, Piqui Bravo y Diego Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de su tan apreciado amigo y ruegan una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su familia.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LEGUIZAMÓN, GABRIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/14|. Te fuiste en una noche muy tranquila. Te fuiste, sin avisarnos de tu partida. Te fuiste, dejándonos tu amor, tu dulce voz y tus lindas enseñanzas. Te fuiste, en paz y así te dejamos descansar. Descansa en paz, son los deseos de tu esposa, hijos y nietos.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Oh: Jesús nuestro Señor y dueño de la vida, nuestro corazones, están llenos de tristeza e interrogante asaltan nuestros corazones un sinfín de preguntas e inquietudes. No comprendemos lo sucedido. Danos tu manos y tu fuerza porque las explicaciones no alcanza para llenar el vacío del hijo que partió. Te suplicamos que no nos dejes caer en la tentación de enojarnos contigo, ni buscar culpables en este momento de dolor, confiamos en tu sabiduría y te reconocemos como Señor de la vida, aceptamos tu voluntad y junto a ella los designios de tu amor y piedad infinita. Te ofrecemos nuestro dolor y lo entregamos a tu misericordia. Acompañamos en estos momentos difíciles, concédenos la alegría de la fe que nos sacia con la certeza de su gozo pleno en ti. Que la tristeza, la congoja y los sentimientos de frustraciones no nos permita olvidar! Que para ti nos hiciste Señor y nuestros corazones estarán siempre inquietos hasta que no descanse en ti. ¡Un beso al cielo! Tus padres Héctor y Tití.

SALIDO, CARLOS Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 29/1/15|. "Si me recuerdan, siempre estaré con ustedes; aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir en la dualidad del bullicio tanto como en el silencio del hogar que compartimos, en la brisa que rozará sus rostros, en mis libros, mis gestos en los gestos de mis hijos, la música que nunca faltará en las reuniones, en un perfume, un café… ¡tantas cosas! Solo me fui antes….". Al cumplirse el cuarto aniversario de su desaparición física, su esposa María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco y Carlos Salido, Carolina D' Arcángelo y sus nietas Sofía, Carolina, Ema y demás familiares lo extrañan y lo recuerdan con el cariño de siempre.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Leticia Ibieta, sobrino político Juan Carlos Danela y sus hijos Juanci, Ivan y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Fernández.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su sobrina y ahijada Graciela, su esposo Fernando Areal y sus hijos Lorena, Fernando y Romina Areal con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Ñata y ruegan oraciones por su eterno descanso.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, y sus hijas Mariángeles, Karina e Yris Bettiana Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y flia; Eduardo Elean y flia; Daniel Ahuat y flia; Miguel A. Llugdar y flia; Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia; y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Carlos Elean y flia., Antonio Eduardo Elean y flia. Miguel Ángel Llugdar y flia. Oscar Abdala Elean y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Oscar Abdala Elean, Marcela Noguera y Miguelito Elean participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. "Tus recuerdos perduraran en nuestros corazones, nos consuela el saber que estas gozando en el Reino de los Cielos". Antonio Eduardo Elean, María Luisa Llugdar sus hijas, e hijos políticos participan con inmenso dolor su fallecimiento.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Hechor Felipe Azar, Sara Llugdar e hijos, participan su fallecimiento y ruegan para que el Señor de consuelo y resignación a sus familiares y que brille para ella la luz en su camino hacia la eternidad.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Luis Uliana y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor u la resignación. Se ruega oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su ahijado Víctor Mario Heredia, sus hijos Víctor Martín, Ramiro Alejandro y María Soledad; sus hijos políticos Romina Cisneros, Lorena Correa y Luis Corbalán acompaña a Toño y Quique en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.